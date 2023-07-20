В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина

В Челябинске временно закрывается движение троллейбусов через перекрёсток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. В связи с этим изменятся маршруты движения троллейбусов, сообщает городская администрация.

«С 19 часов 21 июля до пяти часов утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекрёсток Свердловского проспекта и проспекта Ленина», - предупредили жителей в мэрии. Причина – проведение работ по модернизации контактной сети.

В связи с этим до следующих выходных временно изменят маршруты движения троллейбусы 10, 12, 17, 19

Троллейбусы будут направлены по следующим маршрутам: № 10 – «Солнечный берег - Свободы - Тимирязева - пл. Революции - Солнечный берег», №12 – «Молдавская - Комсомольский проспект - ДК “Строителей”». №17 – «Молдавская - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Труда - Энгельса - Парк Гагарина», №19 – «Первоозёрный - Свободы - Тимирязева - пл. Революции – Первоозёрный».

Жителям рекомендуют пользоваться автобусами: 2, 4, 15, 51, 64, 483, КМ.

Напомним, ранее в ЧелябГЭТ сообщили, что троллейбусы № 10, 16, 17, а также №6 и 19 вновь будут курсировать по своим маршрутам: первые три – с 20 июля, остальные – с 21 июля.