Туристический поезд «Легенда Урала» планируют продлить до Магнитогорска

Туристический поезд «Легенда Урала», который сейчас курсирует между Уфой и Новоабзаково (Башкортостан), планируют продлить до Магнитогорска (Челябинская область, сообщает в Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Для максимального комфорта и удобства пассажиров предусмотрена дополнительная остановка по станции Ташбулатово.

В компании уточнили, что продление туристического поезда "Легенда Урала" до Магнитогорска запланировано в рамках «пилотного» проекта на 28 и 29 января 2023 года.

Любители активного зимнего отдыха смогут посетить горнолыжный курорт «Абзаково» (станция Новоабзаково) и горнолыжный центр «Банное» (станция Ташбулатово).

Горнолыжный инвентарь можно провезти бесплатно. Для пассажиров предусмотрен автобусный трансфер от железнодорожной станции Ташбулатово до ГЛЦ «Банное».

«Легенда Урала» отправится из Уфы в 07:08, прибудет в Новоабзаково в 13:13, на станцию Ташбулатово - в 13:45, в Магнитогорск - в 14:15.

В обратный путь из Магнитогорск поезд отправится в 16:15, на станции Ташбулатово будет в 16:56, в Новоабзаково – в 17:20, в Уфу прибудет в 23:17.

Напомним, ранее маршрут электропоезда «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск был продлен до Новоабзаково. Также поезд останавливается и в Ташбулатово. «Ласточка» курсирует по маршруту Челябинск-Новоабзаково с 14 января по 12 марта 2023 года по выходным дням.