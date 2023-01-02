Южноуральцы смогут быстрее добраться до горнолыжных курортов Магнитогорска

С января 2023 года новый скоростной электропоезд «Ласточка» начал курсировать до станции Новоабзаково (Челябинская область). Теперь любители горнолыжного спорта смогут гораздо быстрее добираться из Челябинска до магнитогорских курортов - за пять с половиной часов, а при этом еще и воспользоваться спецтарифами на катание и аренду оборудования.

Сегодня, второго января, первая «Ласточка» отправилась с пригородного вокзала Челябинска в шесть часов 30 минут утра и прибыла на станцию Новоабзаково к полудню. По пути следования состав делал остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово.

Для пассажиров был организован бесплатный трансфер от железнодорожной станции Ташбулатово до ГЛЦ «Банное» и от станции Новоабзаково до ГЛК «Абзаково», сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Кроме того, для пассажиров предусмотрены специальные тарифы на катание и аренду горнолыжного оборудования на магнитогорских горнолыжных курортах. Получить скидки можно при предъявлении билета на поезд (в печатном или электронном виде) в кассе ГЛК.

В обратный путь поезд отправился в 16 часов 10 минут и примчал пассажиров в областной центр в 21 час 43 минуты.

В СПК уточнили, «Ласточка» будет курсировать по маршруту Челябинск-Новоабзаково со второго по восьмое января ежедневно, а с 14 января по 12 марта 2023 года – по выходным дням.

Билеты можно приобрести в кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте АО «СПК». Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск».

На маршруте действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.