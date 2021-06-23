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23.06.2021

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Общество
23.06.2021 15:29
Фото: Татьяна Куплевацкая

У Еткульского района есть своя Книга памяти

Вчера, 22 июня, в день Памяти и скорби в Еткульском краеведческом музее им. В.И. Сосенкова (село Еткуль, Челябинская область) прошла презентация районной Книги Памяти.

Все меньше и меньше с каждым днем остается живых непосредственных участников Великой Отечественной войны. Но подвиг советского народа живет. И герои с нами вечно. Практически в каждом селе Еткульского района установлены памятники участникам Великой Отечественной войны. Но лучшим памятником является память. Дети и внуки должны знать, какой ценой досталась русскому народу Победа над фашистами.

«Книга Памяти» Еткульского района является печатным памятником защитникам Отечества - уроженцам района, погибшим, умершим от ран в госпиталях, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны с территории Еткульского района забрали на фронт более 11,5 тысячи мужчин и женщин, из которых погибло на полях сражений свыше 4,5 тысячи человек. В это же время в тылу трудились порядка 10 тысяч женщин, детей и стариков. На протяжении 1418 дней бок о бок они спасали родину и жизни, неминуемо приближая День Победы.

В презентации районной Книги Памяти приняли участие разработчики издания Анатолий Макаров и Борис Щипачев, глава Еткульского района Юрий Кузьменков, председатель Собрания депутатов района Наталья Васильева, председатель районного Совета ветеранов Вера Иванчикова, председатель общественной организации «Память сердца» Любовь Ананьева.

Работа над книгой велась с 2017 года Анатолием Макаровым и Борисом Щипачевым. Основные данные были взяты из областной Книги памяти, а также из официальных документов, хранящихся в архиве, военкомате и районном краеведческом музеи имени В.И. Сосенкова. Книга содержит данные о погибших фронтовиках, призванных в годы Великой Отечественной войны с территории Еткульского района, о Героях Советского Союза, о руководителях-фронтовиках, а также информацию об установленных в сёлах обелисках в память о фронтовиках.

Реализация данного проекта потребовала построения многоэтапной цепочки по сбору, проверке, оцифровке бумажных массивов и загрузке данных в электронную версию Книги памяти.

«Выражаем огромную благодарность Анатолию Ивановичу и Борису Федоровичу за колоссальную работу по созданию «Книги Памяти». Ваши труды очень точные, вы скрупулёзно отбирали информацию из областных документов, поднимали архивные, военные и краеведческие документы тех лет, всё проверяли и сверяли, чтоб не упустить ни одного воина. Спасибо вам за кропотливые труды по созданию книги», - поблагодарил создателей Книги памяти глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

Тираж «Книги памяти» составляет 300 экземпляров, на презентации первые книги были вручены Анатолию Макарову, Борису Щипачеву, районному Совету ветеранов, районной организации «Память сердце», Еткульскому краеведческому музею, представителям молодежного движения и кадетскому классу Еткульской школы. В последующем книги будут переданы в администрации сельских поселений, образовательные организации и библиотеки, где любой желающий сможет найти на страницах издания своих родственников.

Автор: Дарья Болесова
Еткульский район
Великая Отечественная война
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21.06.2021 13:03

Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент

21.06.2021 12:47

Отсутствие камер видеонаблюдения не позволило полицейским Челябинска быстро найти вандалов

21.06.2021 12:46

Аномальная жара сорвала высадку однолетних растений в центре Челябинска

21.06.2021 12:28

В Челябинской области усовершенствуют законы для стимулирования инвесторов в сфере туризма

21.06.2021 12:17

В медучреждениях Челябинской области выросла интернет-активность

21.06.2021 12:03

В Магнитке придумали новый способ ремонта больницы – народные пожертвования

21.06.2021 11:47

В Челябинской области спрос на медицинских работников за два года вырос на 175%

21.06.2021 11:44

В Челябинской области впервые за два месяца отмечен рост числа пациентов, борюшихся с ковидом