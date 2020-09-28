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У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 19:37
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В среду, 30 сентября, заканчивается прием заявлений от федеральных льготников о способе предоставления им набора социальных услуг (НСУ) с первого января 2021 года.

Федеральные льготники должны определиться: получать социальные услуги в натуральной форме или в виде денежной компенсации. Действующим законодательством также предусмотрена замена НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Как сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Челябинской области, заявление должны подать те, у кого в этом году право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить текущий порядок предоставления соцуслуг (например, вместо денежной  компенсации в нынешнем году возобновить предоставление натуральных льгот с 2021 года). Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то обращаться в ПФР не надо.

Подать соответствующее заявление можно дистанционно через Личный кабинет гражданина  на официальном сайте ПФР, единый портал государственных услуг или лично обратившись в клиентскую службу управления ПФР, МФЦ, а также направить по почте.

В настоящее время денежный эквивалент НСУ составляет одна тысяча 155,06 рубля в месяц и включает в себя компенсацию за лекарственное обеспечение (889,66 рубля), санаторно-курортное лечение (137,63 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127,77 рубля).

Выбор, который сделает в этом году федеральный льготник, будет действовать в течение всего 2021 года.

 

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