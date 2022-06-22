У металлургов Магнитки – «Железная память»

Во дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе Магнитогорска состоялся первый в Челябинской области чемпионат по мнемотехнике «Железная память». Его инициатором стала первичная профсоюзная организация группы ПАО «ММК».

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, 19 представителей различных цехов ПАО «ММК» выясняли, кто обладает самой цепкой памятью. Им было предложено запомнить как можно больше информации за короткий период времени.

Соревнования по запоминанию для России новинка. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили, хотя в мире подобные чемпионаты проводятся уже свыше трех десятилетий. Зародились они в городе Кембридж, где находятся самые престижные учебные учреждения Англии, и очень быстро стали набирать популярность по всей планете.

«ПАО «ММК» - это высокоинтеллектуальное предприятие, - отметил заместитель председателя первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук. - А эти соревнования развивают память, интеллект. И поэтому, я думаю, проведение таких соревнований окажет благотворное влияние не только на самого человека, но и принесет пользу и профсоюзной организации, и самому предприятию».

В своих прогнозах профком ММК не ошибся. Необычные соревнования действительно вызвали большой интерес.

Как известно, существует огромное количество методик для быстрого запоминания нужной информации. Однако знакомить с ними участников не стали, решив на первом испытании проверить уже имеющиеся навыки. Для этих целей были подготовлены задания, нацеленные на разные виды памяти.

В качестве заданий было предложено прослушать, запомнить, а затем за семь минут записать на бумаге набор из 30-ти слов, связанных с профессией металлурга и профкомом, а также просмотреть, запомнить, а затем в той же последовательности записать за 12 минут фамилии и имена 20-ти известных личностей в истории комбината и профкома, а также исторические даты, связанные с деятельностью ММК. Сделать это оказалось непросто. Попытка сторонних наблюдателей выполнить данные задания для самопроверки успехом не увенчалась.

Все 19 участников соревнований, действительно, проявили характер - борьба шла за каждое задание. По итогам самый лучший результат удалось показать мастеру участка ООО «Магметаллпак» Артуру Шагиеву. По набранным баллам он смог настолько сильно оторваться от участников, что членами жюри единогласно было принято решение присвоить ему Гран-при чемпионата.

Итак, призовые места распределились следующим образом:

1 место – Марсель Файзов (ООО «ОСК»);

2 место – Салих Калиев (Газовый цех, ПАО «ММК»);

3 место – Тимур Ахметов (ООО «ОСК»);

«Самый молодой участник» - Анастасия Халецкая (ООО «МРК»);

«Лучший визуалист» - Анна Буланова (ООО «ОСК»).

Первый чемпионат по запоминанию выявил очень хороший уровень интеллектуальной подготовки магнитогорских металлургов, дав старт для выхода на соревнования более высокого ранга.