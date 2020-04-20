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У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

Общество
Сегодня, 09:30
Автор: 
Олеся Денисова

У православных в понедельник, 20 апреля, началась Светлая Пасхальная Седмица.

В ночь на 19 апреля 2020 года митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Пасхальные богослужения - полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.

Впервые в этом году на праздничных службах практически не было прихожан. За богослужением были вознесены особые молитвенные прошения об избавлении от губительного поветрия (эпидемии).

Во время полунощницы Плащаница Господа Иисуса Христа была унесена в алтарь, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня, 28 мая, в знак 40-дневного пребывания Воскресшего Христа на земле.

По окончании богослужения владыка освятил артос – особый хлеб, который всю Светлую седмицу будет лежать у Царских врат, а в субботу Светлой седмицы раздробляется с молитвой и раздается народу как святыня. Частицы артоса верующие благоговейно хранят дома, употребляя его как средство от духовных болезней.

«Верю, что наше общество достойно справится с нынешними испытаниями. По слову Патриарха Кирилла, спустя годы «мы будем вспоминать это пасхальное торжество как совершенно особое событие в нашей жизни», - отметил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Владыка попросил южноуральцев не ослаблять соблюдение режима самоизоляции и крепко, с верой во всесильную Божию помощь, возносить молитву об избавлении от вредоносного поветрия. «Каждому из вас желаю крепости сил, здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов. И пускай, невзирая ни на что, сияет сегодня в ваших сердцах пасхальная радость», - обратился к жителям митрополит Григорий.

Каждый день наступившей недели тоже называется светлым. Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином - царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. Весь пасхальный период до Вознесения православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то вместо «алло» говорят: «Христос Воскресе!».

Наши предки во все дни празднования Пасхи помогали нищим и нуждающимся. А освященные в Пасху продукты раздавали бедным. В старину благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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