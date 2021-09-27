У православных сегодня Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В понедельник, 27 сентября, православные отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова, которое произошло в 4 веке в Иерусалиме.

Как сообщает агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба Челябинской епархии Русской православной церкви, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 26 сентября 2021 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком храме Челябинска.

После великого славословия митрополит Алексий вынес из алтаря святой крест. Правящий архиерей совершил чин Воздвижения Креста Господня, поднимая его высоко над головой и благословляя прихожан на четыре стороны. Тем самым Церковь вспоминает события начала четвертого века, когда Животворящий Крест на месте его обретения воздвигал Иерусалимский патриарх Макарий, чтобы множество христиан смогли увидеть святыню.

Орудие казни Иисуса Христа на три столетия было предано забвению. Разыскать Крест, на котором распяли Спасителя, взялся римский император Константин Великий. Он направил в Иерусалим свою благочестивую мать – царицу Елену.

Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо. Кресты по очереди возложили на умершего человека. Когда усопшего коснулся Крест Господень, тот воскрес. Больная женщина, прикоснувшись к этому кресту, получила исцеление.

Воздвижение – единственный двунадесятый праздник, который не посвящён земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери. Это подчёркивает его значимость для православных верующих.

«Для христиан Крест – хранитель всей вселенной. Для нас он – сама жизнь. Если бы не было Креста, крестной жертвы нашего Спасителя, не было бы нашего Воскресения», – сказал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Игорь Шестаков.

Сам день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, 27 сентября – отмечен строгим постом. Святой крест будет открыт для поклонения в храмах до отдания праздника, четвертого октября.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

в этот день во всех православных храмах выносят из алтаря на середину церкви крест, и прихожане с песнопением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим» совершают земной поклон.

В Челябинской епархии свой престольный праздник отмечают два Кресто-Воздвиженских храма: в городе Бакал Саткинского района и в селе Сыростан (Миасс, Челябинская область).