У православных – Светлое Христово воскресение

Сегодня, 24 апреля, православные отмечают главный христианский праздник – Святую и светлую Пасху.

«По слову Иоанна Златоуста, это праздников праздник и торжество торжеств. Он не входит в число двунадесятых праздников, потому что неизмеримо выше их всех. Земная и Небесная Церковь вместе празднуют Воскресение Спасителя. Христос -— Совершенный Бог и Совершенный Человек - восстал из мертвых, ниспроверг ад, победил смерть и открыл человечеству врата в Царство Небесное», - отмечают в Челябинской епархии.

В ночь на 24 апреля 2022 года митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Пасхальные богослужения. Владыке Алексию сослужили клирики собора во главе с ключарем протоиереем Владимиром Маничевым. Собор едва вместил многочисленных прихожан.

Богослужение началось с полунощницы. Под пение канона Великой Субботу в алтарь была возвращена Святая Плащаница с изображением Христа Спасителя во гробе. В полночь верующие обошли храм крестным ходом.

Перед чтением Евангелия митрополит Алексий зачитал Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Перед причащением верующих клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Андрей Григорьев зачитал верующим Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

По заамвонной молитве состоялось освящение артоса.

«Христово Воскресение явило нашему миру победу добра над злом, - сказал в праздничной проповеди митрополит Алексий. – Христос победил смерть, ад, дьявола, всю злобу, которая была в роде человеческом. От нас зависит, последуем ли мы за Христом Спасителем, станем ли наследниками Царства Небесного. Господь дал нам все, что нужно для спасения. И только от нашего желания зависит, примем ли мы этот призыв Божий или продолжим жить сиюминутными интересами».

В самом конце богослужения в Свято-Симеоновский кафедральный собор прибыл сошедший в Иерусалиме в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Его доставил самолетом из Москвы секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. От привезенного пламени зажгли свечи самые стойкие прихожане, дожидавшиеся святыню в храме.