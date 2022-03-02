02.03.2022
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2022
В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
02.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 21 класс, один детсад и одна группа
02.03.2022
Юрий Кнутов о том, почему Путин решился на упреждающий удар
02.03.2022
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом за сутки
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
В челябинском Сквере искусств разгуляется «Широкая Масленица»
01.03.2022
Во второй день масленичной недели было принято посылать «позыватков»
28.02.2022
В понедельник у православных начинается масленичная неделя
15.03.2021
В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022