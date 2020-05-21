У сотрудника областного роддома в Челябинске выявлен коронавирус

У одного из сотрудников областного перинатального центра Челябинска, расположенного на улице Тимирязева, подтверждена коронавирусная инфекция.

«На прошлой неделе один из сотрудников областного перинатального центра почувствовал недомогание и остался дома», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области. У сотрудницы был взят анализ на Covid-19. Первый вице-губернатор Ирина Гехт уточнила агентству, что коронавирус выявлен у заведующего гинекологией. Она ушла на больничный в пятницу, 15 мая. В этот же пришел положительный результат на ковид. Была компьютерная томография. Легкие чистые, никаких изменений нет.

Следуя постановлению Роспотребнадзора, в старом корпусе областного перинатального центра, расположенном по адресу Тимирязева, дом №17, была произведена дезинфекция, отметили в минздраве.

Все сотрудники ОПЦ, которые контактировали с инфицированной, были отправлены на самоизоляцию. У всех взяты анализы на коронавирус.

Выявление случая ковида не повлияло на оказание помощи беременным женщинам, подчеркнули в пресс-службе минздрава области. В новом здании областного перинатального центра, расположенного на улице Воровского, дом №70, прием ведется в полном объёме.

По состоянию на 21 мая в Челябинской области подтверждено две тысячи 52 случая коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в регионе инфицировано порядка 160 медицинских работников. «Это связано с исполнением их профессиональных обязанностей, а также носит бытовой характер, часто коррелирует с очагами заболеваний по всей области», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения.