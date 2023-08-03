У южноуральцев интересуются: Нужна ли униформа в школе

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт перед началом нового учебного года спрашивает мнение южноуральцев о необходимости униформы в школе. Соответствующий опрос она проводит в своем телеграм-канале.

Первый замглавы региона отмечает, что на сегодня не установлено жесткое требование по школьной форме. Каждое общеобразовательное учреждение самостоятельно решает, нужен ли их ученикам единый стиль в одежде.

Так, в некоторых школах региона разрешают детям в один из дней в неделю свободный дресс-код. В других предлагают лишь определенную цветовую гамму. Некоторые оставляют обязательным только какой-либо аксессуар: например, жилеты единого цвета и фасона или нашивки с гербом школы.

Ирина Гехт отмечает, что школьная форма, с одной стороны, это определенная эстетика и дисциплина, с другой стороны ей понятно желание детей и подростков самовыразиться через одежду. Для них это тоже важно.

Есть еще и финансовый аспект этого вопроса. Некоторые родители считают, что заказывать школьную форму всем классом может быть выгоднее, чем покупать одежду ребенку на год самостоятельно.

«Тут, безусловно, нужен компромисс. Причем договариваться нужно трем сторонам: руководству школы, родителям и детям, чье мнение тоже должно учитываться», - считает Ирина Гехт.

По ее мнению, к введению униформы в учебных учреждениях нужно подходить гибко. «Не стоит доводить до абсурда, когда детей без униформы выдворяют из школы или жестко наказывают. У детей должно быть понимание, для чего их школа вводит единый стиль в одежде», - отмечает первый вице-губернатор.

Ирина Гехт просит родителей области поучаствовать в опросе и ответить на вопрос, как они относятся в введению униформы в школе.