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У здания ФСБ в Челябинске обнаружен люк «под прикрытием»

У здания УФСБ России по Челябинской области «работает» люк «под прикрытием» - его опасно приоткрытая крышка «замаскирована» грязными снежными массами: не сразу увидишь.

Горожане уже шутят, что из канализации наблюдение за чекистами ведут сторонники Навального или еще какой подозрительный элемент.

Читатели агентства сообщают, что люк на тротуаре вблизи перекрестка улиц Коммуны и Васенко открыт «для посетителей» (риск провалиться туда вполне реален) на протяжении длительного времени.

Чтобы обезопасить прохожих от трамвирования, неравнодушные горожане не раз пытались плотно закрыть его своими силами - не тут-то было. Крышка упорно не желает закрываться.

Неплотно закрытый канализационный люк, кучи грязного месива – и коммунальщики, и дорожные подрядчики, видимо, обходят этот участок стороной.