«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник

Сегодня, первого сентября, в Курчатовском районе прошло мероприятие, посвященное Дню знаний. Для школьников разных возрастов, на площади перед гипермаркетом «Теорема» провели игры, конкурсы, веселые старты.

Особенно этот день запомнился детям, которые впервые открыли двери школы. Первоклассники рассказали, что волновались на школьной линейке, но уже с предвкушением ждут начала занятий.

Веселились на празднике Курчатовского района и школьники постарше. Ребята поделились, какие занятия посещают с наибольшим удовольствием. Ими оказались математика, рисование и окружающий мир.

Юных курчатовцев с Днем знаний поздравил заместитель Главы района Константин Матыгин: «Сегодня волнительный день для всех школьников. Желаю каждому, чтобы вы ярко и интересно шагали по школьной тропинке! Удачи, сил и терпения! В добрый путь!».

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Ребят поздравили родители: «Дорогие дети, от всей души поздравляю вас с Днем знаний! Учитесь, стремитесь, получайте хорошие оценки и радуйтесь жизни!», – обратилась с пожеланиями к школьникам жительница Курчатовского района Елена Михайловна. Женщина поделилась, что окончила школу 57 лет назад, но до сих пор с теплотой вспоминает события той поры.

Без внимания в этот день не остался никто – все виновники торжества были приглашены на сцену для знакомства, награждения и получения сладких подарков.