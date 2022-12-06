Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты

Полицейские Челябинска приняли участие в торжественной церемонии посвящения в курсанты учеников Детской юридической академии Образовательного центра № 5 Челябинска.

Около 40 первоклассников специальных профильных классов и новички академии постарше приняли присягу, поклялись быть законопослушными гражданами и патриотами своей страны.

Поздравили ребят с этим важным событием представители городского управления МВД, а также ветераны органов внутренних дел. Гости вручили отличившимся курсантам специальные значки за отличное поведение, учебу и активную социальную деятельность.

После церемонии сотрудники кинологической службы познакомили ребят со своими служебными питомцами.