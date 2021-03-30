Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ оценки рисков промышленных аварий

Коллектив ученых из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) под руководством доктора технических наук, профессора Архитектурно-строительного института Альберта Байбурина запатентовал новую методику технического состояния производственных зданий.

«Мы предложили выполнить разбивку производственного здания на конструктивно независимые блоки, определить стоимость оборудования и количество работников в каждом блоке. После расчета потенциальных ущербов устанавливается система мониторинга с «умными» датчиками. Для каждого участка здания может быть рассчитан ущерб от любого сценария аварии», – поясняет Альберт Байбурин.

Впервые методику оценки риска аварии с учетом локализации обрушения опробовали эксперты и магистранты кафедры «Строительное производство и теория сооружений» на цехе белой металлургии «Высота-239» Челябинского трубопрокатного завода.

Цех белой металлургии «Высота-239» ЧТПЗ (фото А. Байбурина)

На основании данных системы мониторинга создаются пространственные карты технического состояния конструкций промышленных объектов.

«Результаты оценки рисков на основе мониторинговой информации отображаются на цифровой модели объекта в виде карт рисков в каждом конструктивном блоке. Если риск превышает величину установленного критического значения, производится оповещение, что является необходимым условиям для своевременной эвакуации. Чем больше поврежденность и выше ущерб от аварии, тем интенсивнее мероприятия техобслуживания. Градация по срокам обслуживания и ремонта автоматически отмечается разными цветами. Так осуществляется риск- ориентированное управление техническим состоянием зданий и сооружений. Оно обеспечивает минимальные значения потенциальных ущербов при возможных авариях конструкций», – говорит Альберт Байбурин.

Пример карты рисков в конструктивных блоках сооружения

Это позволит повысить достоверность определения эксплуатационных рисков, снизить затраты на эксплуатационный контроль объектов, повысить быстродействие системы мониторинга за счет уменьшения массива обрабатываемой информации. Так реализуется возможность принципа управления «прогнозируй и предотвращай» для промышленных объектов страны.