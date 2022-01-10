Учёные ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19

Микробиологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с сотрудниками горюольницы № 6 Челябинска выяснили, какие бактерии обрели особую силу при осложнениях COVID-19 и почему это произошло.

Как отметила доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета ЧелГУ Наиля Хайдаршина, бактериальные осложнения при COVID-19 грозят пациентам, находящимся в группе риска, – это, прежде всего, лица пожилого и старческого возраста, а также имеющие хронические заболевания. Именно на вторичную бактериальную пневмонию приходится подавляющее большинство смертей у COVID-19-положительных пациентов.

Результаты исследования показали, что это во многом связано с особенностями микроорганизмов, вызывающих осложнения.

Изучая патологоанатомический материал, представляющий собой ткань легкого пациентов, умерших в результате заражения коронавирусом, учёные выяснили, что вторичную бактериальную инфекцию при COVID-19 вызывают преимущественно патогены Klebsiella pneumoniae, представители родов Enterococcus и Candida.

«Инфекции нижних дыхательных путей отличаются моноэтиологичностью, когда выделяется только один вид возбудителя. Для ковидных осложнений характерно обнаружение ассоциации бактерий – чаще всего это сочетания Klebsiella pneumoniae и Enterococcus spp. или Klebsiella pneumoniae и Candida spp.», – поясняет Наиля Хайдаршина.

В процессе работы биологи выделяют чистые бактериальные культуры, изучают их вирулентные свойства, определяют чувствительность к антибактериальным препаратам, генотипически выявляют механизмы устойчивости к ним. В ходе таких исследований уже установлено, что наибольшее число штаммов, имеющих детерминанты антибиотикорезистентности, относятся к виду Klebsiella pneumoniae: 99% выделяемых бактериальных культур этого патогена проявляют устойчивость к большинству антибиотиков, имеющих медицинскую значимость. Такую силу микроорганизмы обрели благодаря приобретенным генным мутациям. На сегодня, как выяснили микробиологи, именно Klebsiella pneumoniae можно считать одним из ведущих возбудителей вторичной инфекции у больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения описывает ряд причин активного формирования приобретенных механизмов антибиотикорезистентности условно-патогенных микроорганизмов и их распространения. Одной из них является нерациональное применение антибактериальных препаратов в медицинской практике. По прогнозам большинства учёных существенный вклад в этот неблагоприятный процесс вносит COVID-19, лечение которого также сопровождается обязательным назначением антибактериальных препаратов.

«Клинические рекомендации по назначению антибактериальных препаратов регламентируют их применение только при развивающемся бактериальном процессе. Эта группа веществ не активна в отношении вирусов и других микроорганизмов и в большинстве случаев неэффективна в плане профилактики бактериальных осложнений. На фоне нерационального применения антибиотиков у представителей нормобиоты возможно развитие механизмов резистентности. Сегодня специалисты разных областей медицины и биологии обеспокоены тем, что через некоторое время мы получим такие бактерии, с которыми будет бороться еще сложнее, чем сейчас. Пока непонятно, как эти микроорганизмы будут мутировать дальше, какой набор генов приобретут через некоторое время», – предупреждает Наиля Хайдаршина.

Исследования, проводимые биологами ЧелГУ, находятся в русле, установленном «Стратегией предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации до 2030 года». Этот и ряд других документов постулируют, что антибиотикорезистентность – серьёзная проблема общемирового масштаба. Её решение требует системной научной деятельности по ряду направлений, в том числе касающихся изучения механизмов устойчивости к антибиотикам.

Биологами ЧелГУ также исследуются свойства вирулентности бактериальных возбудителей, что позволяет понять, насколько опасен тот или иной штамм.

«К примеру, Klebsiella pneumoniae – это микроорганизм, который ещё совсем недавно описывали как неопасный вид бактерий, присутствующий в окружающей среде и в организме человека. Долгое время он относился к категории условно-патогенных микроорганизмов, то есть был опасным только для определенной категории пациентов, имеющих сниженный иммунитет. У практически здорового человека этот микроорганизм ранее был не в состоянии вызвать заболевание. Но в последнее время все чаще стали говорить о том, что Klebsiella pneumoniae начала накапливать факторы вирулентности и становиться опасным для здорового человека», – поясняет Наиля Хайдаршина.

Биологи ЧелГУ выполняют постоянный мониторинг ситуации по данному патогену, определяя, где встречаются Klebsiella pneumoniae и каким генотипом они характеризуются. Если говорить о Челябинске, то ареалом обитания антибиотикорезистентных клебсиелл пока остаётся госпитальная среда. Вместе с тем в литературе уже появляются данные о том, что микроорганизмы с широким набором факторов вирулентности уже встречаются и у отдельных амбулаторных больных.