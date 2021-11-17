Удивительные челябинцы, или Записки переписчика

Перепись населения проводится в России один раз в десять лет. Честно говоря, перепись 2010 года прошла мимо меня: я не помню, чтобы ко мне домой приходили переписчики. Запомнилось только, что летом 2010 года Банк России выпустил монету, посвященную Всероссийской переписи населения, которая тут же стала предметом поиска и гордости у нумизматов.

Интерес к итогам переписи 2010 года у меня лично имел материальный стимул – за знание итогов можно было получить вознаграждение, приняв участие в викторине на портале переписи. Викторина проходила при поддержке Федеральной службы государственной статистики в ноябре 2012 года (первый этап) и в феврале 2013 года (второй этап). В победу верилось с трудом, но я стала одним из немногих победителей, и даже получила денежный приз.

При поиске ответов на вопросы викторины перечитала огромное количество информации о самой переписи и поняла, что мне это интересно, поэтому к следующей переписи готовилась уже осознанно. В феврале 2020 года в новостях на сайте правительства Челябинской области увидела объявление о наборе сотрудников на предстоящую перепись и позвонила по указанным номерам. Переговорила с контактным лицом, получила ответы на свои заданные вопросы и записалась в переписчики, хотя изначально хотела быть контролёром. У меня был небольшой бонус – я могла озвучить адреса, которые хотела бы переписывать, так как ещё была возможность выбора. Я воспользовалась бонусом – записалась по месту своего проживания, в своём районе. Я живу по одному и тому же адресу больше 40 лет, знаю своих соседей и, хотя бы внешне, жителей соседних домов. Они меня тоже знают или видели. Я подумала, что доверия будет больше, следовательно, и результат будет высокий. Периодически уточняла сроки проведения переписи, которая откладывалась из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в стране. Наконец, я прошла обучение, и перепись началась!

У переписчиков была возможность совмещать основную работу с переписью, поэтому обход домов по будням происходил вечером - до 21-00, в выходные и праздники, которые выпали на период проведения переписи, - в дневное время. В анкете были вопросы о годах постройки домов и санитарно-гигиенических условиях проживания. Я заранее уточнила годы постройки домов на своём участке на сайте, что в дальнейшем существенно сократило время ожидания ответа, а для некоторых стало очередным открытием, особенно для тех, переехал в эти дома позже. Несколько человек поблагодарили меня за данную информацию, так как давно хотели лично выяснить год постройки дома, в котором живут, но всё «руки не доходили». Соседи, которых я опрашивала в первую очередь, очень удивились, когда узнали, что я провожу перепись населения, но никто не отказал мне в опросе, за исключением новых жителей дома либо квартирантов. Не скрою, были и такие, кто не открывали двери, хотя и вопрошали «кто там?», и кто ругался на «всё» и «вся», и кто, услышав «перепись населения», категорично заявлял, что не будет переписываться. А было и наоборот, приглашали зайти в квартиру, предлагали раздеться, приносили стул, чтобы удобнее было заполнять анкету. Мне запомнились некоторые моменты, о которых хочется рассказать особо.

Сразу же хочу отметить красивые и необычные, на мой взгляд, имена, которые я услышала во время переписи: Лара-Мария, Анриэтта, Анри, Амина, Хотун, Абу-Бакир, Гутияр. Другие имена напишу дальше по тексту. Да, в Челябинске живут люди с такими именами! А ещё на моём участке есть дом, в котором жители дружного и гостеприимного первого подъезда переписались все полностью, без исключения, и все приглашали пройти в гости и чем-нибудь угостить. Это было очень неожиданно и приятно!

В одном из домов живёт большая дружная семья из восьми человек: родители, трое детей, сноха и два внука. Во время переписи дома находились только дедушка с внуком, остальные были на прогулке. Глава семьи, его зовут Давлаткадам Хушкадамович, согласился ответить на все вопросы переписи. Мне пришлось несколько раз переспрашивать имена, потому что говорил он по-русски с большим акцентом, окончания слов «съедал», некоторые звуки искажал, а имена и фамилии оказались очень сложными. Ранее я даже не слышала имён Фариштамо, Гулнамо, Гулина. Я всегда уточняю корректность услышанного, чтобы не допустить искажения, ставя себя на место опрашиваемого. Лично мне не понравилось бы, если бы неправильно написали моё имя. Особенно непростым оказалось написание имени собственника жилья, в квартире которого они живут, - Махмадрозик. Видя моё желание правильно внести в планшет имя и фамилию, он принёс его паспорт. При этом он лично контролировал и проверял корректность написания всех имён, исправляя мои описки. Как выяснилось, мужчина владеет грамматикой русского языка и тщательно проверяет все документы, так как уже были прецеденты. В тот момент я ещё не понимала, какой язык их родной. Когда я задала вопрос о том, владеют ли они иными языками, глава семьи ответил, что знает таджикский, но его родной – памирский, на котором они говорят в повседневной жизни. Надо было видеть, с какой гордостью он рассказывал о небольшом районе в Таджикистане в предгорье Памира, где они родились и откуда приехали. Все члены семьи, включая малолетних внуков, знают памирский язык и говорят на нём между собой. В Челябинске его младшие дети учатся, внуки посещают детские дошкольные учреждения, они достаточно хорошо говорят по-русски, в чём я убедилась лично. Позже я узнала, что во всём мире насчитывается не более 310 750 носителей памирского языка и, как минимум, девять из них живут в Челябинске.

В один из дней на стук в дверь долго не открывали, но я слышала, что в квартире кто-то есть. Я уже собиралась подниматься на следующий этаж, когда раздался звук открывающегося замка, и дверь открылась. За ней показалась инвалидная коляска. Женщина без ноги. Увидела мою амуницию, планшет и сказала, что уже давно ждёт визита переписчика, так как прошла перепись на портале Госуслуг. Также хозяйка квартиры сказала, что всё, что можно было найти о проводимой переписи, она нашла, прочитала, прошла сама и, как она сама выразилась: «Пристыдила за нежелание проходить перепись и обязала переписаться всех своих знакомых и друзей». Видя её состояние и возраст, я не удержалась и выразила своё восхищение её жизненной энергией, на что женщина мне ответила, что жизнь заставляет её быть в тонусе. QR–код, который она получила на сайте Госуслуг, не хотел сканироваться из смартфона, возможно, по причине треснувшего стекла, и я ей предложила, что внесу его в ручном режиме, переписав цифры из её личного кабинета. Но этот человек не привык сдаваться, и я потом узнала, почему. Женщина проехала в комнату за планшетом и уже в нём нашла QR–код, который я отсканировала. Пока загружали планшет, я заинтересовалась большой статуэткой каслинского литья, похожей на спортсмена, которая стояла на трюмо в прихожей. Собеседница мне рассказала о том, что это единичный экземпляр из большой коллекции спортивных наград, которые были завоёваны ею в различные годы, и что в одной из комнат вся стена, так называемая «стена славы», увешана грамотами и кубками. Оказывается, передо мной находилась чемпион по лёгкой атлетике, метанию диска и молота. Сейчас ей 88 лет. При сканировании QR–кода имя и отчество переписавшегося не высвечиваются, а я постеснялась спросить. После завершения переписи я дала себе слово, что обязательно узнаю всё об этой сильной женщине!

В следующем доме мне, на моё счастье, встретилась женщина, которая оказалась старшей по подъезду. О переписи она знала, предупредила своих соседей, и сама охотно ответила на вопросы переписи, рассказав о том, что во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, их привезли из Орловской области на работу в Копейск, на угольные шахты. Там она встретила своего будущего мужа, после войны они поженились и переехали в Челябинск, здесь и остались. К сожалению, мужа уже нет, и дети разъехались. Но она не унывает, жизнь продолжается! Я очень благодарна за помощь старшим по подъездам, во время переписи они мне очень помогли!

В праздничный день, четвертого ноября, я пошла переписывать соседний дом. Во втором подъезде на стук в дверь открыла невысокая худенькая женщина «серебряного возраста». На мою просьбу ответить на вопросы переписи, сначала отказала, сразу же заявив, что она – неграмотная. Я пояснила, что ей предлагается устно ответить на вопросы, не более того. Клавдия Петровна, как я узнала дальше, немного лукавила: хотя и представляется неграмотной, читать и немного писать, по крайней мере – расписываться, всё же умеет. Ей 95 лет, но несмотря на возраст, предпочитает обслуживать себя сама. Об этом мне рассказала её дочь, которая живёт отдельно, но приехала поздравить маму. Меня поразило другое: Клавдия Петровна, предложив зайти в квартиру, тут же пошла на кухню ставить чайник. Неписаный закон гостеприимства – сначала накорми/напои гостя, а потом веди разговоры – неистребим в русском человеке, и у людей в возрасте срабатывает на автомате. Это она и ответила дочери на её вопрос, «для чего она включила плиту?». По законам того же гостеприимства Клавдия Петровна просила меня пройти на кухню или в комнату, приговаривая, что негоже на пороге стоять. Мы все уже отвыкли от этого, и как это было трогательно! Спасибо Вам, Клавдия Петровна!

Во время переписи всестороннюю помощь и поддержку мне оказывали контролёр стационарного участка 07.027 Центрального района города Челябинска Людмила Степановна, представители Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Наталья Юрьевна, которая проводила обучение, и куратор Эрика Владимировна. Особые слова благодарности Эрике Владимировне, она всегда была на связи, в любое время отвечала на наши вопросы, решала возникающие проблемы, помогала практическими советами!

Итоги переписи ещё только предстоит подвести. Сколько нового и нужного нам предстоит узнать?! Технологии стремительно развиваются, и, возможно, следующая перепись пройдёт без личного участия переписчиков, как знать?! Опыт, полученный мною, бесценен, во время переписи я узнала много нового о жителях своего родного города. Спасибо Вам, дорогие мои земляки!