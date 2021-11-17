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17.11.2021 16:23

Удивительные челябинцы, или Записки переписчика

Перепись населения проводится в России один раз в десять лет. Честно говоря, перепись 2010 года прошла мимо меня: я не помню, чтобы ко мне домой приходили переписчики. Запомнилось только, что летом 2010 года Банк России выпустил монету, посвященную Всероссийской переписи населения, которая тут же стала предметом поиска и гордости у нумизматов.

Интерес к итогам переписи 2010 года у меня лично имел материальный стимул – за знание итогов можно было получить вознаграждение, приняв участие в викторине на портале переписи. Викторина проходила при поддержке Федеральной службы государственной статистики в ноябре 2012 года (первый этап) и в феврале 2013 года (второй этап). В победу верилось с трудом, но я стала одним из немногих победителей, и даже получила денежный приз.

При поиске ответов на вопросы викторины перечитала огромное количество информации о самой переписи и поняла, что мне это интересно, поэтому к следующей переписи готовилась уже осознанно. В феврале 2020 года в новостях на сайте правительства Челябинской области увидела объявление о наборе сотрудников на предстоящую перепись и позвонила по указанным номерам. Переговорила с контактным лицом, получила ответы на свои заданные вопросы и записалась в переписчики, хотя изначально хотела быть контролёром. У меня был небольшой бонус – я могла озвучить адреса, которые хотела бы переписывать, так как ещё была возможность выбора. Я воспользовалась бонусом – записалась по месту своего проживания, в своём районе. Я живу по одному и тому же адресу больше 40 лет, знаю своих соседей и, хотя бы внешне, жителей соседних домов. Они меня тоже знают или видели. Я подумала, что доверия будет больше, следовательно, и результат будет высокий. Периодически уточняла сроки проведения переписи, которая откладывалась из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в стране. Наконец, я прошла обучение, и перепись началась!  

У переписчиков была возможность совмещать основную работу с переписью, поэтому обход домов по будням происходил вечером - до 21-00, в выходные и праздники, которые выпали на период проведения переписи, - в дневное время. В анкете были вопросы о годах постройки домов и санитарно-гигиенических условиях проживания. Я заранее уточнила годы постройки домов на своём участке на сайте, что в дальнейшем существенно сократило время ожидания ответа, а для некоторых стало очередным открытием, особенно для тех, переехал в эти дома позже. Несколько человек поблагодарили меня за данную информацию, так как давно хотели лично выяснить год постройки дома, в котором живут, но всё «руки не доходили». Соседи, которых я опрашивала в первую очередь, очень удивились, когда узнали, что я провожу перепись населения, но никто не отказал мне в опросе, за исключением новых жителей дома либо квартирантов. Не скрою, были и такие, кто не открывали двери, хотя и вопрошали «кто там?», и кто ругался на «всё» и «вся», и кто, услышав «перепись населения», категорично заявлял, что не будет переписываться. А было и наоборот, приглашали зайти в квартиру, предлагали раздеться, приносили стул, чтобы удобнее было заполнять анкету. Мне запомнились некоторые моменты, о которых хочется рассказать особо.

Сразу же хочу отметить красивые и необычные, на мой взгляд, имена, которые я услышала во время переписи: Лара-Мария, Анриэтта, Анри, Амина, Хотун, Абу-Бакир, Гутияр. Другие имена напишу дальше по тексту. Да, в Челябинске живут люди с такими именами! А ещё на моём участке есть дом, в котором жители дружного и гостеприимного первого подъезда переписались все полностью, без исключения, и все приглашали пройти в гости и чем-нибудь угостить. Это было очень неожиданно и приятно!

В одном из домов живёт большая дружная семья из восьми человек: родители, трое детей, сноха и два внука. Во время переписи дома находились только дедушка с внуком, остальные были на прогулке. Глава семьи, его зовут Давлаткадам Хушкадамович, согласился ответить на все вопросы переписи. Мне пришлось несколько раз переспрашивать имена, потому что говорил он по-русски с большим акцентом, окончания слов «съедал», некоторые звуки искажал, а имена и фамилии оказались очень сложными. Ранее я даже не слышала имён Фариштамо, Гулнамо, Гулина. Я всегда уточняю корректность услышанного, чтобы не допустить искажения, ставя себя на место опрашиваемого. Лично мне не понравилось бы, если бы неправильно написали моё имя. Особенно непростым оказалось написание имени собственника жилья, в квартире которого они живут, - Махмадрозик. Видя моё желание правильно внести в планшет имя и фамилию, он принёс его паспорт. При этом он лично контролировал и проверял корректность написания всех имён, исправляя мои описки. Как выяснилось, мужчина владеет грамматикой русского языка и тщательно проверяет все документы, так как уже были прецеденты. В тот момент я ещё не понимала, какой язык их родной. Когда я задала вопрос о том, владеют ли они иными языками, глава семьи ответил, что знает таджикский, но его родной – памирский, на котором они говорят в повседневной жизни. Надо было видеть, с какой гордостью он рассказывал о небольшом районе в Таджикистане в предгорье Памира, где они родились и откуда приехали. Все члены семьи, включая малолетних внуков, знают памирский язык и говорят на нём между собой. В Челябинске его младшие дети учатся, внуки посещают детские дошкольные учреждения, они достаточно хорошо говорят по-русски, в чём я убедилась лично. Позже я узнала, что во всём мире насчитывается не более 310 750 носителей памирского языка и, как минимум, девять из них живут в Челябинске.

В один из дней на стук в дверь долго не открывали, но я слышала, что в квартире кто-то есть. Я уже собиралась подниматься на следующий этаж, когда раздался звук открывающегося замка, и дверь открылась. За ней показалась инвалидная коляска. Женщина без ноги. Увидела мою амуницию, планшет и сказала, что уже давно ждёт визита переписчика, так как прошла перепись на портале Госуслуг. Также хозяйка квартиры сказала, что всё, что можно было найти о проводимой переписи, она нашла, прочитала, прошла сама и, как она сама выразилась: «Пристыдила за нежелание проходить перепись и обязала переписаться всех своих знакомых и друзей». Видя её состояние и возраст, я не удержалась и выразила своё восхищение её жизненной энергией, на что женщина мне ответила, что жизнь заставляет её быть в тонусе. QR–код, который она получила на сайте Госуслуг, не хотел сканироваться из смартфона, возможно, по причине треснувшего стекла, и я ей предложила, что внесу его в ручном режиме, переписав цифры из её личного кабинета. Но этот человек не привык сдаваться, и я потом узнала, почему. Женщина проехала в комнату за планшетом и уже в нём нашла QR–код, который я отсканировала. Пока загружали планшет, я заинтересовалась большой статуэткой каслинского литья, похожей на спортсмена, которая стояла на трюмо в прихожей. Собеседница мне рассказала о том, что это единичный экземпляр из большой коллекции спортивных наград, которые были завоёваны ею в различные годы, и что в одной из комнат вся стена, так называемая «стена славы», увешана грамотами и кубками. Оказывается, передо мной находилась чемпион по лёгкой атлетике, метанию диска и молота. Сейчас ей 88 лет. При сканировании QR–кода имя и отчество переписавшегося не высвечиваются, а я постеснялась спросить. После завершения переписи я дала себе слово, что обязательно узнаю всё об этой сильной женщине!

В следующем доме мне, на моё счастье, встретилась женщина, которая оказалась старшей по подъезду. О переписи она знала, предупредила своих соседей, и сама охотно ответила на вопросы переписи, рассказав о том, что во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, их привезли из Орловской области на работу в Копейск, на угольные шахты. Там она встретила своего будущего мужа, после войны они поженились и переехали в Челябинск, здесь и остались. К сожалению, мужа уже нет, и дети разъехались. Но она не унывает, жизнь продолжается! Я очень благодарна за помощь старшим по подъездам, во время переписи они мне очень помогли!

В праздничный день, четвертого ноября, я пошла переписывать соседний дом. Во втором подъезде на стук в дверь открыла невысокая худенькая женщина «серебряного возраста». На мою просьбу ответить на вопросы переписи, сначала отказала, сразу же заявив, что она – неграмотная. Я пояснила, что ей предлагается устно ответить на вопросы, не более того. Клавдия Петровна, как я узнала дальше, немного лукавила: хотя и представляется неграмотной, читать и немного писать, по крайней мере – расписываться, всё же умеет. Ей 95 лет, но несмотря на возраст, предпочитает обслуживать себя сама. Об этом мне рассказала её дочь, которая живёт отдельно, но приехала поздравить маму. Меня поразило другое: Клавдия Петровна, предложив зайти в квартиру, тут же пошла на кухню ставить чайник. Неписаный закон гостеприимства – сначала накорми/напои гостя, а потом веди разговоры – неистребим в русском человеке, и у людей в возрасте срабатывает на автомате. Это она и ответила дочери на её вопрос, «для чего она включила плиту?». По законам того же гостеприимства Клавдия Петровна просила меня пройти на кухню или в комнату, приговаривая, что негоже на пороге стоять. Мы все уже отвыкли от этого, и как это было трогательно! Спасибо Вам, Клавдия Петровна!

Во время переписи всестороннюю помощь и поддержку мне оказывали контролёр стационарного участка 07.027 Центрального района города Челябинска Людмила Степановна, представители Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Наталья Юрьевна, которая проводила обучение, и куратор Эрика Владимировна. Особые слова благодарности Эрике Владимировне, она всегда была на связи, в любое время отвечала на наши вопросы, решала возникающие проблемы, помогала практическими советами!

Итоги переписи ещё только предстоит подвести. Сколько нового и нужного нам предстоит узнать?! Технологии стремительно развиваются, и, возможно, следующая перепись пройдёт без личного участия переписчиков, как знать?! Опыт, полученный мною, бесценен, во время переписи я узнала много нового о жителях своего родного города. Спасибо Вам, дорогие мои земляки!

Автор: Татьяна Ермишина
Челябинск
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16.11.2021 15:38

Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»

16.11.2021 14:29

Юная миллионерша из Челябинска: как школьница выиграла миллион, решая кейсы

16.11.2021 14:23

Автозавод «УРАЛ» заключил соглашение о партнерстве

16.11.2021 14:12

Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Заксобрания директору «Урал-пресс-информа» Галине Ивановой

16.11.2021 14:07

ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть

16.11.2021 14:01

Жительница Челябинска оформила кредит на покойника

16.11.2021 14:00

Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентных пункта  

16.11.2021 13:48

Танков много не бывает: «Ростелеком» заявил о самом мощном обновлении «игрового» тарифа

16.11.2021 12:48

Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа

16.11.2021 12:40

Абоненты МегаФона во Всемирный день шопинга делали покупки в полтора раза чаще обычного

16.11.2021 12:39

Впервые за несколько месяцев уменьшилось число южноуральцев, борющихся с ковидом

16.11.2021 12:31

ММК заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим турецким производителем автокомпонентов и штамповочной оснастки

16.11.2021 12:09

Исследователи России и Польши обсудили мемуары доктора Загорского за круглым столом в Челябинске

16.11.2021 11:36

Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев

16.11.2021 11:23

Владимир Мякуш покинул пост спикера, который занимал более 16 лет

16.11.2021 11:19

Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы

16.11.2021 11:11

Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»

16.11.2021 10:59

Новое назначение в минэкологии Челябинской области

16.11.2021 10:53

На Таганае отметился волк

16.11.2021 10:39

Магнитогорец на требование предъявить QR-код достал нож

16.11.2021 10:26

По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело

16.11.2021 10:24

Замерзающими домами Челябинска займутся прокуратура и госжилинспекция

16.11.2021 10:17

ММК получил золотую медаль международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

16.11.2021 09:32

В Камерном театре Челябинска поселился «Мелкий бес»

16.11.2021 09:28

Где южноуральцы смогут привиться от ковида на текущей неделе

15.11.2021 21:12

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

15.11.2021 21:00

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

15.11.2021 20:52

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

15.11.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября

15.11.2021 17:10

Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

15.11.2021 16:43

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

15.11.2021 16:34

Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя

15.11.2021 16:30

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России

15.11.2021 16:12

Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами

15.11.2021 16:10

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»

15.11.2021 16:07

Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»

15.11.2021 15:54

Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег

15.11.2021 15:34

Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома

15.11.2021 15:26

ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»

15.11.2021 15:17

В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения

15.11.2021 14:34

Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку

15.11.2021 14:09

Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката

15.11.2021 14:08

Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году

15.11.2021 13:47

До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений

15.11.2021 13:34

В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара

15.11.2021 13:27

В «Парковом» начинается строительство детского сада

15.11.2021 13:25

Челябинские полицейские заявили о голодовке

15.11.2021 13:05

В Челябинске 37 участников боевых действий ждут от муниципалитета бесплатную землю

15.11.2021 13:03

В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев

15.11.2021 12:50

В Челябинской области в 2022 году начнется реформа социальной защиты

15.11.2021 12:44

Чиновников Челябинска попросили поторопиться с определением мест для елочных базаров

15.11.2021 12:10

ММК подарил юным участникам «Златоглавой России» экскурсию и частичку Магнит-горы

15.11.2021 12:07

В Челябинске рядом с правительством региона найден труп мужчины

15.11.2021 12:05

Челябинцы не желают соблюдать масочный режим в ТРК, а бары и рестораны продолжают работать по ночам

15.11.2021 12:03

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 206 жителей

15.11.2021 11:39

В Челябинске повторно демонтировали незаконные ларьки в Калининском и Курчатовском районах

15.11.2021 11:35

«Динамо-Уралочка ЗМЗ» выиграла первый тур чемпионата России по водному поло

15.11.2021 10:56

Татарстан первым вводит QR-код для проезда на общественном транспорте

15.11.2021 10:40

В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта

15.11.2021 10:26

В Челябинской области сократилось почти на треть количество выявленных фальшивых купюр

15.11.2021 10:18

На региональных дорогах Челябинской области после снегопадов движение рабочее

15.11.2021 10:16

Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне

15.11.2021 09:54

Южноуральцев приглашают на ЗОЖ-ужин