Уехать нельзя, остаться: для новоселов ЖК «Медный» в Карабаше провели яркий праздник двора

Жители нового дома по улице Металлургов, 8 в Карабаше (Челябинская область) и соседних улиц 10 августа стали участниками яркого и веселого праздниками двора. На современной детской площадке ребята играли с аниматорами, а взрослые обменивались с соседями впечатлениями о просторных квартирах в «Медном».

Для большинства обладателей этих квартир новая жилплощадь в современном комплексе комфорт-класса оказалась настоящим сюрпризом. Первыми жильцами стали победители первой премии «Народное признание и любовь», объявленной к 200-летию города, – лучшие врачи и педагоги города. Пока младшая дочка и внучка водителя скорой помощи Романа Ежова играли на празднике с персонажами известного мультфильма Карамелькой и Коржиком, он показал журналистам свою квартиру.

«Мы с семьей даже не думали, не гадали, что когда-нибудь переедем из своего дома, где не было воды, а отопление – печное. Я был в шоке, когда узнал, что нам за работу дарят квартиру. Здесь еще и все удобства! Потолки, ламинат – все было!» – рассказал Роман Ежов.

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Также ключи от квартир повышенной комфортности в трехэтажном доме получили ветераны и сотрудники завода «Карабашмедь». Среди них – семейная пара Анатолия и Зои Абдаловых. Муж, чьи родители тоже работали на этом предприятии, 42 года трудился на заводе плавильщиком, а жена – 38 лет была завхозом в училище. Живут они на первом этаже с удобной собственной террасой, поэтому во время праздника двора наблюдать за конкурсами, спортивными состязаниями и танцевальным флешмобом для юных карабашцев они могут, не выходя из дома.

«Внуки у нас уже выросли, взрослые они давно. А маленькие дети соседей – не помеха нам. Мы радуемся им, пусть веселятся!» – отметили Анатолий и Зоя Абдаловы.

А Александр и Татьяна Трифоновы приехали в «Медный» из Челябинска – муж работает на заводе. У пары трое детей, которых они спокойно отпускают гулять во дворе, который закрыт от проезда машин.

«Город небольшой, здесь тихо, уютно и безопасно», – подчеркнули Александр и Татьяна Трифоновы.

Еще одна семья – Евгений и Татьяна Миндовские и двое их детей – считает, что Карабаш стал стремительно развиваться. Здесь построили торговый центр, площадь, на месте которой был пустырь, установили «сухой» и музыкальный фонтаны и много чего еще.

«Когда нам подарили большую и светлую квартиру за работу мужа машинистом на заводе, эмоции зашкаливали. В городе строятся новые красивые дома. Теперь мы с уверенностью говорим всем – оставайтесь в Карабаше. Не нужно никуда переезжать! Здесь хорошо!» – выразила свое мнение Татьяна Миндовская.