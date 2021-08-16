Управляющие компании наказаны за мусор и некошеную траву

Управляющие компании Челябинска наказаны за невыполнение условий контракта по кошению травы и складирование мусора.

Как сообщил сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, специалистами было обследовано 50 улиц Челябинска на предмет содержания территорий в летний период.

«Составлен один акт за складирование мусора в неустановленном месте и 17 за нескошенную траву на придомовых территориях и газонах. Ответственность за это возложена на управляющие организации», - сообщил Смирнов.

В «черном» списке оказались ООО «Ремжилказажчик», УК «Союз», ООО «Авеню», УК «Созвездие», ООО «Горизонт», УК «Инженерный комплекс», ООО «Южуралпрофит», ЖСК «Гарант» и ЖСК «Победа»

Всего за неделю была проведена проверка 101 управляющей организации по факту нарушения правил благоустройства.