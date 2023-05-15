15.05.2023
Почта России предлагает льготную подписку на умные книги
15.05.2023
«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр
15.05.2023
Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром
15.05.2023
Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»
15.05.2023
Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП
15.05.2023
Челябинцы остались без автогазозаправочной станции
«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр
03.04.2023
Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»
24.03.2023
Весенняя традиция молодежного театра
17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
14.03.2022
Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023