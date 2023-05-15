«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр

Челябинский молодежный театр провел первые «Уроки поэзии» для учеников девятых и десятых классов челябинской школы №39. Сорокаминутное действие было посвящено Маяковскому.

Владимир Маяковский — имя, которое сразу отдается многочисленными громкими рифмами. Признанный реформатор классического стиха и один из ярчайших представителей авангардного искусства. Он часто захватывает сердца молодёжи своей смелостью, прямотой, непоколебимостью, жаром. Потом можно охладеть и даже засомневаться в его искренности, но рано или поздно он снова завоюет сердце и душу неверного почитателя. Иначе и быть не может: столько непримиримого в одной личности, столько энергии в строках, столько веры в силу слова.

«Уроки поэзии» - это новый формат работы артистов со школьниками и с любой аудиторией, которая любит стихи.

Как рассказали в пресс-службе молодежного театра, этот формат сложно назвать спектаклем или перформансом. Это чистая поэзия, в которую вплетается биография автора.

С «Уроками поэзии» Молодёжный театр может приехать в любое учебное заведение. Для заказа можно обращаться в отдел по работе со зрителями: 8 (351) 263-88-92.