Ушел из жизни архитектор Борис Маевский

На 64 году жизни скоропостижно скончался градостроитель, член Союза архитекторов России, почётный архитектор России, советник РААСН Борис Маевский.

Борис Васильевич родился в Челябинске, в 1981 году окончил Свердловский архитектурный институт, в институт «Челябинскгражданпроект» занимался разработкой проектов охранных зон Верхнеуральска, Златоуста, Троицка и Челябинска.

В 1989 году Б.В. Маевский начал работать в «Уралкурортпроекте», сначала главным архитектором, а затем заместителем директора института. При его активном участии были созданы различные курортные объекты на территории Урала и Приуралья. Затем молодого специалиста пригласили в Вологду на должность главного архитектора города.

С 2005 года Борис Маевский работает в Москве, много пишет для профессиональных изданий, сотрудничает с Российской академией архитектуры и строительных наук, принимает активное участие в деятельности Союза архитекторов России.

Борис Маевский - участник и лауреат международных архитектурных фестивалей «Зодчество» (2001, 2002, 2003, Москва). Награждён Малой медалью РААСН,, золотым дипломом фестиваля «Зодчество» за видеофильм «Вологодский стиль — архитектурная связь времён», дипломом и специальным призом Госстроя РФ «Лучшему главному архитектору города РФ» за достижения в реализации градостроительной политики в застройке Вологды.

Он будет похоронен в родном Челябинске.

Редакция ИА «Урал-пресс-информ» выражает соболезнования семье Бориса Васильевича Маевского.