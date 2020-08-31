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Ушла из жизни экс-министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман

Общество
Сегодня, 13:36
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29 августа 2020 года на 72 году жизни скончалась бывший министр социальных отношений Надежда Аркадьевна Гартман.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. С 19 лет Надежда Гартман начала работать в системе социальной защиты населения и прошла все должностные ступени от инспектора до министра. В годы финансово-экономического кризиса она возглавила работу по созданию в области первых центров социального обслуживания, аккумулировавших все формы социального обслуживания.

«Вся ее трудовая деятельность – это ярчайший пример принципиального отношения к делу, она никогда не изменяла собственным убеждениям и всегда смело и решительно отстаивала свою точку зрения в самых сложных ситуациях. Надежда Аркадьевна была талантливым и неординарным руководителем. Под ее руководством система социальной защиты стала более эффективной и комплексной, направленной на профилактику семейного неблагополучия, на действенную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальную защиту уязвимых категорий граждан, на снижение социальной напряженности в обществе», - сообщили в министерстве.

Надежда Гартман скончалась в госпитале ветеранов войн в Челябинске.

 

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Надежда Гартман
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