Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева

В понедельник утром, 21 марта, после тяжёлой болезни ушла из жизни 50-летняя Татьяна Яковлева, которая почти два созыва руководила Советом депутатов Розинского городского поселения (Коркинский район, Челябинская область) и работала преподавателем в школе.

Жители вспоминают Татьяну Алексеевну как отзывчивого, доброго и порядочного человека.

«Добрая, искренняя, отзывчивая...невозможно описать словами, какого человека мы потеряли», - пишет Игорь Гладышев под некрологом на странице местной газеты «Горняцкая правда».

«Светлой души человек! Сколько бы не обращалась к ней за помощью, никогда не отказывала. Сколько с дорогой мучились, пришла к ней на приём, пока в Коркино по делам ездила, приезжаю домой, дорога отсыпана! А когда напряжение было низкое, она билась со всеми и перед новым годом всё сделали. Это была самый достойный депутат, у которой действительно болела душа за наш посёлок, - вспоминает Ирина Алфёрова-Салафетова. - Я всегда буду помнить этого светлого, доброго человека, нашу Татьяну Алексеевну».

«Такая яркая, талантливая, добрая Таня», «Красивая, умная, энергичная, неравнодушная, активная и отзывчивая», «Это Человек с большой буквы», «Отличный педагог», Светлый человек» - такой запомнят ее жители.

Прощание с Татьяной Алексеевной Яковлевой состоится в среду, 23 марта, с 12 часов до 12 часов 45 минут в Коркино в ритуальном зале на улице Маслова.

Татьяна Алексеевна Яковлева родилась 24 мая 1971 года в Коркино. Окончила школу №11 в поселке Роза и Челябинский государственный педагогический институт по специальности «математика, информатика и вычислительная техника».

Начала трудовую деятельность в 1990 году на городской станции юннатов в городе Челябинске, где три года руководила кружком. В 1993 году пришла в родную школу, где до 2008 года трудилась учителем математики, затем два года преподавала математику в школе №1 Коркино. С 2010 по 2012 годы - директор средней школы № 11.

В июле 2012 года земляки избрали Татьяну Яковлеву депутатом Совета Розинского городского поселения Коркинского муниципального района, а коллеги доверили ей возглавить поселковый парламент. В 2017 году её повторно выбрали депутатом и председателем.