Ушла из жизни известный журналист Асия Хамзина

В пятницу, седьмого октября, на 77-ом году ушла из жизни хороший человек, известный в Челябинске журналист, общественный деятель Асия Хамзина. У нее много разных регалий, всех не перечислить – она член Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры. Эти звания – признание ее профессиональных достоинств. Но для нас, ветеранов «Вечернего Челябинска, она всегда была просто Ася – добрый и хороший друг, коллега.

Она рано стала вдовой. Похоронив мужа, осталась с двумя сыновьями и вырастила их хорошими, достойными людьми. К нам в «Вечерку» она пришла с редакторского поста в молодежной газете «Комсомолец». И хотя должность заместителя редактора была руководящей, мы не чувствовали какой-то дистанции – мы все были всегда в одной лодке. Могли спорить, отстаивая свою позицию, даже порой ругаться, но уже завтра с энтузиазмом обсуждали следующие темы наших будущих материалов. Такая добрая почти семейная атмосфера была всегда в нашей любимой «Вечерке» того «хамзинского» периода. И сейчас, по прошествии многих лет начинаешь понимать всегдашнюю требовательность Асии к фактам, к взвешенности авторской позиции, которая нас, журналистов, по сути дела страховала от ошибок.

Уйдя на пенсию, Асия продолжала общественную деятельность, работала в Совете ветеранов - до тех пор, пока не заболела. Но она всегда была рада слышать наши телефонные голоса, всегда живо интересовалась нашими успехами.

Сегодня во ВКонтакте много хороших слов сказано в адрес нашей коллеги, мы все скорбим – Людмила Вишня, Людмила Федорова, Татьяна Строганова, Нина Чистосердова, Ирина Корнилина, Ирина Парфентьева, Лира Стежко, Николай Веселков, Александр Чумовицкий и многие-многие другие «вечеркинцы» и не только – ее знала и уважала вся медийная общественность Челябинской области.

Светлая память тебе, дорогая наша Ася.

Асия Мидхатовна ХАМЗИНА (р. 28.04.1945, Оренбург), журналист, общественный деятель, член СЖ СССР (1976), заслуженный работник культуры РФ (1995). По окончании факультета журналистики УрГУ (1971) корреспондент, зав. отделом, редактор (до 1986) областной молодежной газеты «Комсомолец». В 1986–99 Хамзина зам. редактора газеты «Вечерний Челябинск». В 1999–2005 председатель комитета по взаимодействию с общественными, религиозными и национально-культурными объединениям главного управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Принимала участие в выработке основ сотрудничества правительства Челябинской области с национально-культурными сообществами и традиционными религиозными организациями региона, реализации областной программы в сфере национальной политики, создании в Челябинске Дома дружбы народов. В 2006–08 годах член Общественной палаты Челябинской области

О том, где и когда состоится прощание, мы сообщим в ближайшее время.