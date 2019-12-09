В 2019 году 40 южноуральцев отметили вековой юбилей
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 14:43

Челябинская область богата долгожителями. По данным отделения Пенсионного фонда в этом году больше сотни южноуральцев перешагнули 100-летний рубеж, из них 90 % женщины. Также в отделении ПФР зарегистрировано больше 15 тыс. пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет.

В этом году в Челябинской области сорок южноуральцев отметили вековой день рождения. Большинство юбиляров – женщины, среди мужчин лишь четверым исполнилось 100 лет. Старейшие пенсионерки в возрасте 107 и 106 лет проживают в Кусинском и Красноармейском районе. Самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин – челябинец, родившийся в 1915 году.

«Среди долгожителей юбилейный 105-ый день рождения в этом году отметили шесть человек из Челябинска, Копейска, Сатки и Аргаяшского района. Ещё шесть южноуральцев родились в 1915 году, семь человек – в 1916 году. Больше двадцати жителей являются сверстниками революционных событий 1917 года, а в 1918 году родилось 28 человек», - сообщили в пресс-службе пенсионного фонда По Челябинской области.

Популярные имена среди женщин старше 100 лет – Евдокия, Анна, Мария и Пелагея, среди мужчин – Михаил, Иван и Николай. Встречаются необычные и редкие женские имена, например, Распике, Аграфена и Катафа.

Напомним, что всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Обращаться в территориальные управления Пенсионного фонда для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, он производится автоматически.

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