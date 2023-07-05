05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
05.07.2023
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
05.07.2023
Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
05.07.2023
В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября
05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
21.06.2022
В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века
25.03.2020
В Челябинской области насчитали 236 жителей старше ста лет
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023