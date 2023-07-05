Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие

Жительница Калининского района Челябинска Мария Захаровна Семагина отметила 103-летие.

С днем рождения долгожительницу поздравил глава района Владимир Шамне, пожелавший имениннице крепкого здоровья, вручивший ей подарочный набор от районной администрации и передавший наилучшие пожелания от мэра Челябинска Натальи Котовой.

Мария Захаровна рассказала гостю о своем трудном жизненном пути. Ее отца репрессировали, и в 1932 она попала на Южный Урал – на строительство Магнитогорска. Уже в 12 лет девочка стала сиротой и, несмотря на юный возраст, работала наравне со взрослыми, жила в палаточном городке. В те суровые времена она пережила и голод, и холод.

В администрации Калининского района также рассказали, что в 1938 году Марию Семагину с мужем отправили в Челябинск. С самого детства она освоила профессию швеи, и это стало ее основным занятием до пенсии.

В квартире Марии Захаровны до сих пор хранится ее первая швейная машинка 1912 года выпуска.

«Удивительно, но машинка до сих пор в рабочем состоянии», - отмечают в районной администрации.

Напомним, по данным на начало 2023 года, в Челябинской области насчитывалось 203 жителя в возрасте ста лет и старше. В числе долгожителей, перешагнувших вековой рубеж, - 78 мужчин и 125 женщин.