В новогодние праздники магнитные бури в Челябинской области не прогнозируются

В 2021 году доставка пенсий начнется с четвертого января

Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

В 2021 году доставка пенсий начнется с четвертого января

Пенсионеры Челябинской области, несмотря на длительные новогодние каникулы, получат январскую пенсию в соответствии с действующим графиком.

Как сообщили агентству в региональном отделении ПФР, почтовые отделения начнут доставлять январские пенсии с четвертого января 2021 года согласно графикам выплаты и с учётом режима работы организаций почтовой связи.

В УФПС Челябинской области уточнили, для всех почтовых отделений (кроме круглосуточных) первое, второе и седьмое января – выходные. С третьего по шестое и с восьмого по 10 января - почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Также с четвертого января начнут доставлять пенсии и альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска.

Южноуральцы, которым пенсионные деньги приходит на счет в банке, в январе 2021 года получат пенсии в обычные для себя даты, в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов в связи с праздниками.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства.

Граждане могут проконсультироваться со специалистами ПФР по телефонам контакт-центров Челябинска 8 (351) 778-67-67 и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных городов), по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области.

В пенсионном фонде напомнили, южноуральцы, получающие пенсии и иные социальные выплаты по линии ПФР на счета банковских карт платежных систем «MasterCard», «Visa» и другие, должны были до 31 декабря 2020 года оформить карту платежной системы «Мир». Новые реквизиты расчетного счета нужно было сообщить в управление ПФР по месту получения выплат или подав заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на сайте Госуслуг.