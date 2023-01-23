В 2022 году у каждого шестого южноуральца в ходе диспансеризации выявили заболевание

Более 467 тысяч жителей Челябинской области прошли в 2022 году обследования в рамках диспансеризации. У каждого шестого были выявлены заболевания, что позволило начать своевременное лечение.

В минздраве уточнили, в 2022 году обследования прошли 467 тысяч 22 человека, в результате врачи выявили 80 тысяч 565 случаев заболеваний.

У 27 тысяч 960 человек выявили болезни системы кровообращения, у четырех тысяч 424 человек - заболевания органов дыхания, а у 3,9 тысячи обследованных узнали, что у них сахарный диабет.

Кроме того, врачи обнаружили онкологические заболевания у 360 южноуральцев, прошедших диспансеризацию. Как подчеркнул главный внештатный онколог Челябинской области, главный врач областного онкоцентра Дмитрий Ростовцев, определение злокачественного заболевания на I или II стадии многократно увеличивает шансы на выздоровление пациента.

«Пока образование маленькое, оно не вызывает беспокойство и человек чувствует себя совершенно нормально, но благодаря обследованиям, которые мы проходим именно во время диспансеризации, можно его обнаружить», - пояснил Ростовцев

В минздраве напомнили, диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам. Система скринингов направлена на выявление у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, сахарного диабета, а также онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Для выявления злокачественных новообразований существует несколько скринингов.

1. Анализ кала на скрытую кровь позволяет обнаружить злокачественную опухоль толстой кишки значительно раньше.

2. Анализ крови на простат-специфический антиген позволит определить рак предстательной железы у мужчин.

3. Осмотр у акушера-гинеколога позволит выявить у женщины образования наружных локализации и заболеваний.

4. Цитологический цервикальный мазок даст возможность определить рак шейки матки или предраковые заболевания женской половой системы.

5. Флюорография легких позволит вовремя обнаружить злокачественное новообразование легких.

6. Маммография молочных желез выявит рак молочной железы и других образований.

7. Эзофагогастродуоденоскопия помогает выявить злокачественные новообразования пищеварительного тракта.

Пройти диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

Обследоваться могут все желающие старше 18 лет. Граждане до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, в остальное время им предложат профилактический осмотр, а пациенты старше 40 лет – ежегодно.

Работодатель обязан предоставлять сотруднику один рабочий день на прохождение диспансеризации (в некоторых случаях два дня) с сохранением среднего заработка.