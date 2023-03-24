В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»

В предстоящем дорожном сезоне в Челябинской области проведут ремонт и устройство слоев износа на нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля.

Запланирован ремонт на участке автодороги с 1829 км по 1844 километр (левый проезд), рядом с поселками Тимирязевский и Витаминный в Сосновском районе. Здесь смонтируют два автопавильона, установят оптико-волоконные дорожные знаки, светильники и светофоры на Г-образных опорах.

На участках 1860 км - 1871 км (левый проезд), 1844 км - 1860 км и 1820 км - 1829 км (правый и левый проезды) будет проведено устройство слоев износа.

«В ходе работ специалисты выполнят фрезерование дорожного покрытия, ликвидируют дефекты пучинообразований стабилизацией основания, восстановят разрушенную дорожную одежду, устроят двухслойное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, укрепят обочины асфальтогранулянтом, устроят водоотводные лотки», - сообщили в УпрДор «Южный Урал».

Также дорожники установят оцинкованное металлическое барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики, в полотно вмонтируют датчики температуры и состояния покрытия, нанесут термопластиковую разметку со светоотражающими элементами, устроят шумовые полосы.

Работы на всех участках планируется завершить осенью текущего года.