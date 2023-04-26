В 2023 году в шести сельских школах Челябинской области откроют «точки роста»

В 2023 году в Челябинской области планируется открыть шесть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Для поддержки цифрового образования ребят и развития технического творчества откроются «точки роста» в сельских школах шести муниципалитетов, - сообщил губернатор Алексей Текслер в своем официальном Telegram-канале. - В Копейске начнет работу «Кванториум», а в Трехгорном откроется “ИТ-куб”.

«Точки роста» в текущем году откроются в шести общеобразовательных учреждениях:

- средней школе №1 г. Юрюзань» (Катав-Ивановский муниципальный район);

- средней школе №17 имени Героя Советского Союза С.И. Землянова» (Карталинский район);

- средней школе посёлка Муслюмово железнодорожной станции» (Кунашакский район);

- средней школе № 26 рабочего поселка Кропачево (Ашинский район);

- школе № 15» с. Демарино (Пластовский муниципальный район);

- Яснополянской средней школе (Троицкий район).

За три года (с 2000 по 2022) на Южном Урале открыты 44 «Точки роста», в последующие два года планируется создать 80 таких центров естественнонаучного и гуманитарного профилей, в основном, в сельских школах и малых городах.