26.04.2023
В Златоусте на благо российских бойцов трудится пылесос с голосом Зеленского
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
26.04.2023
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
26.04.2023
Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет
26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
В 2023 году в шести сельских школах Челябинской области откроют «точки роста»
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023