В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

В апреле ограничат движение большегрузов на трассах Челябинской области

В Челябинской области с 12 апреля 2021 года будет ограничено движение большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона.

Соответствующий приказ подписан министром дорожного хозяйства и транспорта региона Александром Нечаевым и размещен на официальном сайте.

Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничения вводятся в целях сохранности дорожного покрытия и продлится до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

«Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, - уточнили в министерстве. - Если нагрузка на ось превышает норму, то для поездок необходимо получить разрешение в миндортрансе».

Действие приказа не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные, а также на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба.

Беспрепятственно смогут передвигаться по дорогам транспортные средства, используемые для на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов.

Не вводятся ограничения на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

Не коснутся ограничения и транспортных средств, используемых для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автодорог регионального и местного значения.