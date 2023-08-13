В Белгороде в результате атаки беспилотника частично поврежден жилой дом

Сегодня, 13 августа, ВСУ предприняли новую террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло вечером в воскресенье в Белгороде. По предварительной информации, в результате атаки беспилотники получил различные повреждения многоквартирный дом.

«В 17 часов 43 минуты после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж», - рассказал глава региона.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор выехал на место происшествия и пообщался с жителями поврежденных квартир.

В ряде квартир выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания.

Также повреждения получили порядка 15 машин.

Гладков пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходима помощь.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов, жителей пострадавших квартир при необходимости разместят в гостинице и обеспечат их питанием. Восстановление многоквартирного дома начнется в понедельник,14 августа.

Кроме того, 13 августа в 13 часов 30 минут была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа», - уточнил Гладков. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет.