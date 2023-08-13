13.08.2023
В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав
12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
12.08.2023
Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО
12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
В Белгороде в результате атаки беспилотника частично поврежден жилой дом
11.08.2023
На подлете к Курску сбиты два беспилотника
10.08.2023
Беспилотники вновь пытались атаковать объекты в Подмосковье, Калужской области и Севастополе
06.08.2023
Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области
04.08.2023
Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023