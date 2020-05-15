В больнице скорой помощи Челябинска закрыли отделение гинекологии из-за ковида у сотрудника

Отделение гинекологии в третьей областной больнице Челябинска (больнице скорой помощи) закрыли на карантин из-за выявленного коронавируса у сотрудницы.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава области, в ОКБ №3 у медицинского сотрудника пришёл положительный анализ на коронавирусную инфекцию.

По предписанию Роспотребнадзора гинекологическое отделение закрыто, проводится дезинфекция.

В списко контактных с инфицированным лиц вошло 27 человек. У все взяты анализы на коронавирус. Пока результаты не готовы. Все они отправлены на самоизоляцию.

«Проработана схема маршрутизации пациентов по медицинским учреждениям Челябинска», - уточнили в минздраве.

Напомним, в больнице скорой помощи уже закрывали одно из отделений. Девятого апреля закрывали на двухнедельный карантин одно из двух отделений пульмонологии в Челябинской областной больнице №3, где был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Закрывали на карантин также два отделения Еманжелинской городской больницы, а также терапевтическое и реанимационное отделения горбольницы в Усть-Катаве.