На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир

В Челябинске провалился асфальт рядом со зданием на Российской, 267. Выглядит это, как открывшийся портал в подземный мир.

Образовавшаяся на проезжей части дыра хоть небольшая, но коварная. Здесь постоянно ходят пешеходы, в темноте можно запросто угодить туда ногой. Провал в диаметре невелик, но глубок. Хотелось бы, чтобы дорожники привели этот участок в порядок, пока кто-нибудь не травмировался. Центр города, активное движение – странно, что до сих пор никто из ответственных лиц не заметил этого провала.

На улице Цвиллинга, в районе остановок «Улица Евтеева» и стадион «Локомотив» также замечены неровности – на газоне, тротуаре. А на дороге вглубь дворов, за ограждением – вспучился, «встал дыбом» и тут же, рядом, просел асфальт. К слову, в непосредственной близости детская площадка, а дети, как известно, любят побегать и далеко не всегда смотрят под ноги (в реальности полотно выглядит хуже, чем на фото).

Еще одна проблема на Цвиллинга, о которой агентство «Урал-пресс-информ» уже писало, - разрушающиеся ступеньки здания рядом с трамвайной остановкой: ситуация становится все хуже – никто, похоже, не собирается ничего менять. Выглядит некрасиво, неряшливо и, наверное, не за горами тот день, когда ступеньки станут по-настоящему опасными, тем более когда наступит зима и придет гололед.