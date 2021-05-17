В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта

Сегодня вечером, 17 мая, АО «УСТЭК-Челябинск» приступит к устранению провала асфальта на Свердловском проспекте в районе дома №63. Работы будут вести в течение двух дней, сообщили в пресс-службе компании.

«Для того, чтобы челябинцам было комфортнее перенести временные ограничения дорожного движения работы пройдут в вечернее и ночное время с 20 часов 17 мая до семи часов утра 18 мая», - прокомментировали в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

На время работ на дороге ограничат движение транспорта. При необходимости могут продлить время проведения ремонта.

В организации заверили, что повреждений тепловых сетей на участке, где произошел провал, нет. Все дома подключены к горячему водоснабжению.

Отметим, сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова, говоря о провале в районе дома №63 на Свердловском проспекте, потребовала надлежащим образом огораживать такие места.

Напомним, провал на середине проезжей части образовался 15 мая. Представители Управления ЖКХ выяснили, что там находятся сети компании «УСТЭК». В яме наблюдалось парение. После чего провалившийся асфальт огородили желтыми барьерами.

Фото: администрация Челябинска