07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2023
Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд
07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
07.09.2023
В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
07.09.2023
Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
29.08.2023
Движение на перекрестке Вандышева и Отрадной в Челябинске не откроют до первого октября
28.08.2023
В челябинском поселке Сосновка закрыли движение
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023