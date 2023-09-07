В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта

В центре и на северо-западе Челябинске в День города, девятого сентября, закроют движение транспорта на время проведения праздничных мероприятий.

С 15 часов 30 минут до 23 часов будут закрыты улица Кирова - от Труда до проспекта Победы, Красная – от Труда до улицы 8 Марта, Каслинская - от улицы 8 Марта до проспекта Победы, Братьев Кашириных - от Краснознаменной до Российской.

С 16 до 23 часов для транспорта закроют участок улицы Салавата Юлаева - от Братьев Кашириных до проспекта Победы, улицу 250-летия Челябинска – от Чичерина до Академика Макеева, Татищева – на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

С 20 до 23 часов в Челябинске будут закрыты улицы Цвиллинга – от проспекта Ленина до Труда, Кирова – от Труда до проспекта Победы, Братьев Кашириных – от Краснознаменной до Российской, Свердловский проспект – от проспекта Победы до проспекта Ленина, а также улицы Труда – от Российской до Энгельса, Красная – от проспекта Ленина до улицы 8 Марта, Каслинская – от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

Челябинские власти просят водителей заранее планировать свои маршруты.

О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.