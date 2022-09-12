В центре внимания – железнодорожные переезды

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в период с 12 сентября по 16 сентября в Челябинской области сотрудники ГИБДД проводят профилактическую акцию «Внимание, переезд!».

В рамках акции «Внимание, переезд!» сотрудниками ГИБДД запланированы выездные обследования всех железнодорожных переездов для проверки соответствия требованиям безопасности дорожного движения.

«Основное внимание будет уделено соответствию категории переездов условиям движения, обеспечению нормативной видимости приближающегося поезда для водителей транспортных средств, соответствию геометрических параметров дорог на подходах к переездам, состоянию проезжих частей дорог на подходах к переездам и межрельсовых настилов, обустройству переездов дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, шлагбаумами, искусственным освещением, горизонтальной дорожной разметкой проезжей части и вертикальной дорожной разметкой инженерных сооружений», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В ходе акции наряды ДПС будут приближены к железнодорожным переездам, будет проводится разъяснительная работа с участниками дорожного движения и распространение пропагандистских листовок. Сотрудники ГИБДД напоминают, что пересекать железнодорожные пути водители транспортных средств могут только по специально оборудованным железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду.

Добавим, в текущем году на железнодорожных переездах Челябинской области зарегистрировано девять ДТП, из которых два совершены с подвижным составом железнодорожного транспорта. В результате таких ДТП два человека получили травмы.