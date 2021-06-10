В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида

В одном из крупнейших вузов Челябинской области – ЧелГУ – состоялась акция по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, которую провели сотрудники городской клинической больницы №6.

В акции приняли участие ректор Сергей Таскаев и его супруга Анна, студенты, преподаватели и сотрудники вуза.

«Личное решение о вакцинации созрело давно, другое дело, что ехать куда-то прививаться – это целая проблема, сложно выделить на это время, - отметил Сергей Таскаев. - Спасибо ГКБ-6 за то, что организовали выездное вакцинирование и любой желающий смог поставить прививку в университете в течение пяти минут».

Руководитель вуза призвал «вакцинироваться абсолютно всех, потому что болезнь очень непростая. «У каждого из нас есть родственники, которые тяжело болели, многие потеряли родных, поэтому в первую очередь нужно думать даже не о себе, а о близких. Если есть возможность избежать заболевания, поставив прививку, нужно обязательно это сделать», - считает Таскаев.

Как сообщает пресс-секретарь ГКБ-6 Екатерина Долдина, пункт вакцинации ГКБ-6 работал на площадке университета в течение двух дней, привиться от коронавируса смогли и студенты, и преподаватели.

Главный врач ГКБ-6 Дмитрий Ростовцев поблагодарил Челябинский государственный университет за сотрудничество и возможность проведения такой акции. «Сегодня важно охватить как можно большее число людей, чтобы предотвратить третью волну массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией, - подчеркнул главврач. - Мы провели уже несколько выездных мероприятий по вакцинации, поскольку видим, что для некоторых учреждений удобен именно такой формат».

Напомним, в начале июня прошла массовая вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Южно-Уральском государственном медицинском университете.