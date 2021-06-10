10.06.2021
В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
10.06.2021
Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса
10.06.2021
В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах
10.06.2021
Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
10.06.2021
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
10.06.2021
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
10.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида
08.06.2021
Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь
08.06.2021
За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников
08.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021