В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реконструированная колесница бронзового века отправится в пробег по территории Челябинского госуд
10.06.2021

На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков,  назначенный на до
10.06.2021

Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 июня, Челябинский государственный университет приглашает всех желающих на интересны
10.06.2021

Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
ЧелГУ
Сергей Таскаев
ГКБ-6 Челябинска
Вакцинация
Дмитрий Ростовцев
Общество
10.06.2021 16:57

В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида

В одном из крупнейших вузов Челябинской области – ЧелГУ – состоялась акция по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, которую провели сотрудники городской клинической больницы №6.

В акции приняли участие ректор Сергей Таскаев и его супруга Анна, студенты, преподаватели и сотрудники вуза.

«Личное решение о вакцинации созрело давно, другое дело, что ехать куда-то прививаться – это целая проблема, сложно выделить на это время, - отметил Сергей Таскаев. - Спасибо ГКБ-6 за то, что организовали выездное вакцинирование и любой желающий смог поставить прививку в университете в течение пяти минут».

Руководитель вуза призвал «вакцинироваться абсолютно всех, потому что болезнь очень непростая. «У каждого из нас есть родственники, которые тяжело болели, многие потеряли родных, поэтому в первую очередь нужно думать даже не о себе, а о близких. Если есть возможность избежать заболевания, поставив прививку, нужно обязательно это сделать», - считает Таскаев.

Как сообщает пресс-секретарь ГКБ-6 Екатерина Долдина, пункт вакцинации ГКБ-6 работал на площадке университета в течение двух дней, привиться от коронавируса смогли и студенты, и преподаватели.

Главный врач ГКБ-6 Дмитрий Ростовцев поблагодарил Челябинский государственный университет за сотрудничество и возможность проведения такой акции. «Сегодня важно охватить как можно большее число людей, чтобы предотвратить третью волну массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией, - подчеркнул главврач. - Мы провели уже несколько выездных мероприятий по вакцинации, поскольку видим, что для некоторых учреждений удобен именно такой формат».

Напомним, в начале июня прошла массовая вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

ЧелГУ
Сергей Таскаев
ГКБ-6 Челябинска
Вакцинация
Дмитрий Ростовцев
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реконструированная колесница бронзового века отправится в пробег по территории Челябинского госуд
10.06.2021

На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков,  назначенный на до
10.06.2021

Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 июня, Челябинский государственный университет приглашает всех желающих на интересны
10.06.2021

Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
Общество

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские садоводы, годами радовавшие жителей района областного суда собственноручно выращенным
Общество

Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала

08.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вредители специально поджигают тополиный пух, хотя власти неоднократно просили жител
Происшествия

Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору

08.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова настаивает на приостановке ремонта дороги на Комсомольском проспе
Общество

Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта

07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркинского муниципального района просят губернатора Челябинской области Алексей Текслера
Общество

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
Общество

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

04.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.06.2021 16:57

В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида

10.06.2021 15:57

Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса

10.06.2021 15:50

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты

10.06.2021 15:39

В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах

10.06.2021 14:54

Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее

10.06.2021 14:40

В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты

10.06.2021 14:26

Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона

10.06.2021 14:08

Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов

10.06.2021 14:03

Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

10.06.2021 13:43

В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону

10.06.2021 13:33

Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»

10.06.2021 13:29

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим

10.06.2021 13:17

Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России

10.06.2021 13:02

В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка

10.06.2021 12:36

В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки

10.06.2021 12:29

На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег

10.06.2021 12:28

Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов

10.06.2021 12:20

Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии

10.06.2021 12:04

Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России

10.06.2021 11:40

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида

10.06.2021 11:27

Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте

10.06.2021 11:09

Главный футбольный трофей страны начинает триумфальное шествие от Владивостока до Петербурга

10.06.2021 11:03

Полицейские Снежинска помогли пятилетнему мальчику стать сотрудником ГИБДД

10.06.2021 11:00

Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»

10.06.2021 10:59

В Челябинской области пройдет автопробег в помощь восьмилетнему мальчику

10.06.2021 10:41

Журналисты в погонах отмечают профессиональный праздник

10.06.2021 10:25

Челябинская область получила 542 тысячи доз вакцин для вакцинации от инфекционных заболеваний

10.06.2021 10:21

В нацпарке «Зигальга» в фотоловушки угодили сохатый и косолапый

10.06.2021 10:07

Жители Челябинска задыхаются от гари

10.06.2021 09:54

В Златоусте весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша

10.06.2021 09:35

Сегодня можно наблюдать уникальное событие – полное кольцевое затмение Солнца

09.06.2021 23:10

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

09.06.2021 23:01

УКВЗ уже изготовил для Челябинска 14 кузовов трамвайных вагонов

09.06.2021 21:11

Десятого июня в Челябинской области – небольшие дожди и грозы

09.06.2021 20:57

Десятого июня у православных Вознесение Господне

09.06.2021 20:44

НМУ продлены до вечера пятницы в пяти городах Челябинской области

09.06.2021 20:27

ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

09.06.2021 18:57

В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе

09.06.2021 18:27

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2021 18:24

Афиша на 10 июня

09.06.2021 17:48

Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей

09.06.2021 17:15

Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК

09.06.2021 16:50

В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря

09.06.2021 16:38

Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет

09.06.2021 16:30

Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров

09.06.2021 15:50

Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика

09.06.2021 15:37

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО

09.06.2021 15:09

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера

09.06.2021 14:52

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

09.06.2021 14:07

ММК: курс на энергосбережение

09.06.2021 14:02

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

09.06.2021 13:50

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%

09.06.2021 13:35

В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов

09.06.2021 13:12

Определена плата за использование земельных участков Челябинской области

09.06.2021 13:04

В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом

09.06.2021 12:40

В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек

09.06.2021 12:28

В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры

09.06.2021 11:38

Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом

09.06.2021 11:27

Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам

09.06.2021 11:23

В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов

09.06.2021 11:17

Сколково ищет стартапы

09.06.2021 10:44

Тепловые сети Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания

09.06.2021 10:38

Благодаря таможенникам южноуральцы не будут носить поддельное белье

09.06.2021 10:37

На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта

09.06.2021 10:33

Координационный совет при ОП РФ выступил против поправок по границам ООПТ

09.06.2021 10:25

По озеру Тургояк скоро можно будет путешествовать виртуально

09.06.2021 10:07

В Челябинской области появится еще одно место притяжения

09.06.2021 10:03

Школьников Челябинской области ждет «Зарница» во славу Отечества

09.06.2021 09:50

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021 08:37

На Таганае протестируют кемпинг для туристов «Зигальги»

08.06.2021 22:41

НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области

08.06.2021 22:34

Девятого июня в Челябинской области дожди и грозы

08.06.2021 22:02

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2021 21:59

Афиша мероприятий учреждений культуры на девятое июня

08.06.2021 20:38

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе

08.06.2021 17:17

В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный

08.06.2021 17:00

Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе

08.06.2021 16:59

В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями

08.06.2021 16:38

Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона

08.06.2021 16:28

Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»

08.06.2021 16:25

Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта

08.06.2021 16:10

Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет

08.06.2021 16:07

Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца

08.06.2021 16:00

Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию

08.06.2021 15:51

В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»

08.06.2021 15:50

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь

08.06.2021 15:15

На трассе Челябинск-Курган закрыли движение из-за обрушившегося надземного перехода

08.06.2021 15:06

Малорик и чеплашка из Челябинской области попали в поле зрения аналитиков Яндекса

08.06.2021 14:41

Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала

08.06.2021 14:35

За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников

08.06.2021 14:24

В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля

08.06.2021 13:49

Свершилось! В Челябинске в кадках возле педуниверситета высадили спиреи

08.06.2021 13:25

Полыхающий цех в Миассе сняли на видео

08.06.2021 13:14

Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевести их аферистам

08.06.2021 13:09

Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте

08.06.2021 12:35

В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»

08.06.2021 12:18

Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

08.06.2021 12:17

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида

08.06.2021 12:16

В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой