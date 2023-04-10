В Челябинске 107 бывших узников фашистских концлагерей поздравят с памятной датой

Челябинск завтра, 11 апреля, вместе со всей страной отметит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии накануне памятной даты заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, в настоящее время в столице Южного Урала проживают 107 бывших узников, которые попали в концлагеря в годы Великой Отечественной войны будучи несовершеннолетними.

По случаю очередной годовщины важного исторического события представителя администрации Челябинска в течение этой недели доставят всем 107 пожилым людям, пережившим ужасы фашистского плена, единовременные социальные пособия и поздравительные открытки.

Отметим, дата 11 апреля установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем в этот день в 1945 году.

Не только в России, но и во многих других странах мира 11 апреля проходят памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.