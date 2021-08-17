В Челябинске безобразные вентиляционные трубы превратились в арт-объекты

В Челябинске благодаря неравнодушию местного жителя безобразные вентиляционные трубы в районе дома №12-В по улице Братьев Кашириных превратились в арт-объекты.

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Проект, инициатором которого стал челябинский экоактивист Ильдар Баймуратов, был согласован с собственником труб - АО «УСТЭК-Челябинск».

«Сама идея делать локальные арт-объекты пришла мне в прошлом году, когда я выходил на спортплощадку и видел на стене гаража нецензурную надпись. Тогда я собрал средства, и мы на этой стене реализовали граффити», - рассказал Ильдар агентству «Урал-пресс-информ».

В этом году челябинец решил продолжить проект и преобразить уродливые трубы, в ржавчине и объявлениях, мимо которых он ходит каждый день, возвращаясь домой с остановки.

«Их внешний вид каждый раз резал мне глаза»,- вспоминает Ильдар Баймуратов.

Созданием граффити занимались две художницы: Алла Золотарёва и Любовь Изместьева. Алла разрабатывала макеты, наносила их на трубы, а рисованием краской они уже занимались вдвоем с Любовью.

«Я рисовать не умею, поэтому занимался организационной частью - согласованием, сбором средств, закупом и освещением в социальных сетях. На все работы с двумя трубами ушло шесть вечеров (по три-четыре часа в день). Стоимость проекта составила 12 тысяч рублей, с учетом всех материалов и работы художников», - сообщил челябинский активист.