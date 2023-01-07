В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег

Сегодня, 7 января, на улицах Челябинска работает 303 единицы техники и 1029 дорожных рабочих и дворников. Информация об этом размещена в официальный группе ВК Администрации города.

Продолжается очистка дорожного покрытия и прилотковой части всех городских дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Также усилена работа по очистке межквартальных и внутридворовых проездов, а также по вывозу снега.

Напомним, что накануне, 6 января, было принято решение о переходе на усиленный режим работы всех подрядчиков для обеспечения бесперебойной работы транспорта в Челябинске.