В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей

В Челябинске после сигнала жителей микрорайона «Тополиная аллея» о незаконном павильоне на пересечении улиц 250 лет Челябинску и Академика Королева, поступившего городским властям сегодня, 16-го апреля, начался демонтаж объекта.

«Даже по сообщениям в социальных сетях понятно, что данный объект находится на земельном участке, предоставленном комитету дорожного хозяйства, и размещен там незаконно, а также мешает деятельности дорожных служб», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В администрации Челябинска отметили также, что новым Порядком демонтажа, который принят в областном центре несколько дней назад, предусматривается оперативный снос объектов, которые, кроме прочего, нарушают законодательство о безопасности дорожного движения.

«Такие объекты демонтируются муниципальным учреждением в двухдневный срок!», - подчеркнули в мэрии.

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой ее заместитель по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльска организовала оперативную работу в рамках принятого Порядка.

Работы по сносу незаконного объекта проводит служба демонтажа.