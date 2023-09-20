В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства

В Челябинске собак и кошек бесплатно привьют от бешенства. Иммунизацию домашних питомцев будет проводить ОГБУ «Челябинская ветстанция» - в период с 25 сентября по первое октября.

Поставить прививки против смертельного заболевания жители южноуральской столицы смогут в веткабинете по адресу: улица Университетская набережная, 52.

Акция приурочена к Всемирному Дню борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября.

В Челябинске в этом году бешенство выявили у трех домашних четвероногих, два случая заражения животных произошли в Курчатовском районе.

В 2022 году в областном центре выявили 11 случаев бешенства – практически во всех районах города.