В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах

В Челябинске амбициозный проект «Дорожный рывок» в настоящее время осуществляется на 36 объектах улично-дорожной сети города. На шести участках работы завершены, 20 находятся в высокой степени готовности.

Такую информацию сегодня, 19 сентября, озвучил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Он отметил начало дорожного ремонта по улицам 1-я Трубосварочная, Горелова, проезда между этими объектами и дороги вдоль дворца спорта «Торпедо».

Также Николай Кожевников напомнил, что продолжается ремонт Свердловского проспекта, улиц Тимирязева, Железнодорожной, 250-летия Челябинска.

«В связи с ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района, проспекте Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, а также перекресток Ижевской и Вандышева», - констатировал председатель КДХ.

Кроме того, ведется ремонт трамвайных путей: движение автомобилей по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Первой Пятилетки и Цвиллинга - ограничено.

«Просим водителей учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием», - сказал Николай Кожевников.

Накануне, 18 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что столица Южного Урала планирует установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года - отремонтировать более 900 тысяч квадратных метров полотна.