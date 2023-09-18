В Челябинске планируют установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года

В 2023 году в Челябинске планируют установить дорожный рекорд – отремонтировать более 900 тысяч квадратных метров полотна.

«В Челябинске в этом году мы отремонтируем более 900 тысяч квадратных метров полотна (больше, чем планировали в начале сезона). Цифры рекордные», - рассказал губернатор Алексей Текслер о промежуточных итогах реализации проекта «Дорожный рывок» в областном центре. Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в городе было запланировано сделать 850 тысяч квадратных метров дорог.

По словам главы региона, на сегодня челябинские дорожники выполнили 70% запланированных работ. «Завершаем долгожданную реконструкцию улицы Бейвеля. Полным ходом идет строительство дорог на Агалакова и Гранитной, 2-ой и 3-ей Эльтонской в Чурилово. И многое другое», - поделился губернатор.

ВИДЕО: Телеграм-канал Алексея Текслера

Напомним, в рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске в августе были завершены шесть объектов - это улица Сталеваров, четыре путепровода, транспортная развязка на улице Братьев Кашириных. В высокой степени готовности находились дорожные объекты на улицах Богдана Хмельницкого, 2-ой Павелецкой, 2-ой Эльтонской.

«Дорожным службам сейчас важно не расслабляться, а наоборот - нарастить темпы, чтобы все сделать в срок и качественно», - поручил губернатор.