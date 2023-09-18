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18.09.2023

Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
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18.09.2023

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Ремонт дорог
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18.09.2023 21:05
Фото: Анастасия Ивановская

В Челябинске планируют установить рекорд в «Дорожном рывке» 2023 года

В 2023 году в Челябинске планируют установить дорожный рекорд – отремонтировать более 900 тысяч квадратных метров полотна.

«В Челябинске в этом году мы отремонтируем более 900 тысяч квадратных метров полотна (больше, чем планировали в начале сезона). Цифры рекордные», - рассказал губернатор Алексей Текслер о промежуточных итогах реализации проекта «Дорожный рывок» в областном центре. Всего в текущем дорожно-строительном сезоне в городе было запланировано сделать 850 тысяч квадратных метров дорог.

По словам главы региона, на сегодня челябинские дорожники выполнили 70% запланированных работ. «Завершаем долгожданную реконструкцию улицы Бейвеля. Полным ходом идет строительство дорог на Агалакова и Гранитной, 2-ой и 3-ей Эльтонской в Чурилово. И многое другое», - поделился губернатор.

ВИДЕО: Телеграм-канал Алексея Текслера

Напомним, в рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске в августе были завершены шесть объектов - это улица Сталеваров, четыре путепровода, транспортная развязка на улице Братьев Кашириных. В высокой степени готовности находились дорожные объекты на улицах Богдана Хмельницкого, 2-ой Павелецкой, 2-ой Эльтонской.

«Дорожным службам сейчас важно не расслабляться, а наоборот - нарастить темпы, чтобы все сделать в срок и качественно», - поручил губернатор.

Проект «Дорожный рывок»
Алексей Текслер
Ремонт дорог
строительство и ремонт дорог
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Столица «посеребрила» челябинского драматурга

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На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде

15.09.2023 09:38

Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных

15.09.2023 09:23

Челябинский предприниматель передал для наших бойцов «Белую ночь» на колесах

14.09.2023 21:01

Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота

14.09.2023 20:35

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

14.09.2023 18:26

Создатель «Смешариков» вдохновит начинающих аниматоров на форуме «РыжийФест» в Челябинске

14.09.2023 18:22

В семи городах Челябинской области – режим «черного неба»

14.09.2023 18:12

В Челябинской области 15 сентября - «бабье лето»

14.09.2023 17:55

В Челябинской области повысят темпы догазификации

14.09.2023 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

14.09.2023 17:04

Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема

14.09.2023 16:46

В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники

14.09.2023 16:19

В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей

14.09.2023 16:02

«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников

14.09.2023 16:01

Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?