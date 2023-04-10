В Челябинске дыры в асфальте «залатали» на площади более двух тысяч «квадратов»

В Челябинске с начала нынешнего дорожного сезона ямочный ремонт был проведен на площади более двух тысяч квадратных метров.

По данным на утро понедельника, десятого апреля, дорожники «залатали» дыры на двух тысячах 350-ти «квадратах» полотна. Такую цифру, говоря о ямочном ремонте на аппаратном совещании в мэрии, сегодня назвал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Работы по устранению дефектов покрытия в рамках текущего содержания улично-дорожной сети Челябинска продолжаются, соответственно, увеличиваются и площади ровного асфальта.

Сегодня, десятого апреля, ямочный ремонт был проведен на улицах Новомеханическая, Румянцева, Монтажников, Котина, Блюхера, 1-я Потребительская, Мастеровая, Батумская, Курганская, Пограничная, на проспекте Победы, на перекрестках Свердловского проспекта и Труда (трамвайные пути), проспекта Ленина и 3-го Интернационала.

«График работ и перечень объектов обновляется ежедневно. Работы будут продолжены в ночное время», - сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.