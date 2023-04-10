10.04.2023
В Челябинске дыры в асфальте «залатали» на площади более двух тысяч «квадратов»
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
10.04.2023
В Челябинске стартует капремонт проспекта Ленина
10.04.2023
Забрызгал сотрудников и очаровал всех: Малыш следом за белыми соседями открыл купальный сезон
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
В Челябинске дыры в асфальте «залатали» на площади более двух тысяч «квадратов»
06.04.2023
В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт
03.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023