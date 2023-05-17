В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников

В Челябинске единый государственный экзамен в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников.

Самыми первыми свои знания на ЕГЭ продемонстрируют выпускники, выбравшие географию, литературу и химию. Об этом сообщила председатель комитета по делам образования города Светлана Портье.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. Как сообщили в мэрии, что 26 мая выпускники сдадут единый государственный экзамен по географии, литературе, химии; 29 мая состоится экзамен по русскому языку; первого июня – по математике базового и профильного уровней.

Пятого июня пройдет ЕГЭ для выпускников, выбравших для сдачи историю и физику. Восьмого июня старшеклассники будут сдавать экзамен по обществознанию, 13 июня - иностранные языки (кроме раздела «говорение») и биологию. Выбравшим иностранные языки челябинцам раздел «говорение» предстоит сдать 16 и 17 июня.

Завершится экзаменационная пора экзаменом по информатике: он пройдет 19 и 20 июня.

«Если даты проведения экзаменов совпадают, ученик может сдать нужный предмет в резервные сроки. В этот же период экзамены сдают ученики, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также те, кто болел или не смог прийти на экзамен по другой уважительной причине, подтвержденной документально. Резервные сроки для разных категорий выпускников установлены с 12 апреля по 19 сентября 2023 года», - рассказали в администрации Челябинска.

В рамках национального проекта «Образование» в школах, являющихся пунктами проведения ЕГЭ, установлено новое оборудование.

Техника, необходимая для проведения единого государственного экзамена, направлена в 27 образовательных организаций города.