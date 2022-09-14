В Челябинске готовы к подаче тепла на соцобъекты до официального старта отопительного сезона

«УСТЭК-Челябинск» готов подключить отопление социальным учреждениям города до официального старта отопительного периода. Главное условие подачи тепла - техническая готовность объектов и отсутствие задолженности за тепловую энергию.

Как сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск», для подачи тепла в дошкольные, медицинские, образовательные и другие социальные учреждения города, их руководителям необходимо обратиться в единую теплоснабжающую организацию с заявлением о включении отопления, подтвердить готовность объекта к отопительному периоду и отсутствие долга.

В компании отметили, это правило не распространяется на объекты, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов.

На сегодня акт готовности к отопительному периоду получили 92,8 % бюджетных организаций, находящихся в зоне обслуживания АО «УСТЭК-Челябинск», - одна тысяча 143 организации из одной тысячи 232. У части организаций есть долги за услуги по теплоснабжению. По состоянию на 12 сентября 2022 года общая сумма задолженности составляет порядка 45 миллионов рублей.

Напомним, порядка 10 муниципальных образований региона проинформировали о старте отопительного сезона минстрой области.

В Кусинском районе отопительный сезон начался пятого сентября, в Саткинском районе – с восьмого сентября, в Трехгорном и Пластовском районе - с 12 сентября.

В Миассе с 12 сентября начали подключение социальных учреждений и с первого октября тепло придет в жилищный фонд.

В Снежинск отопительный сезон, по предварительным данным, планируют начать 14 сентября, в Верхнем Уфалее - с 15 сентября, в Ашинском городском поселении - с 19 сентября 2022 года.

По прогнозам синоптиков уже в среду, 14 сентября, на Южный Урал придет «старое бабье лето», которое задержится в регионе на 7-10 дней.