В Челябинской области порядка 10 муниципальных образований объявили о начале отопительного сезона

На 12 сентября о старте отопительного сезона Министерство строительство и инфраструктуры проинформировали:

В Кусинском районе отопительный сезон начался неделю назад. Пятого сентября отопление было запущено в поселениях района, шестого сентября - в Кусе.

С восьмого сентября отопление начали давать в Саткинском районе: Сатка – с восьмого сентября, Сулея - с 12 сентября, Бердяуш, Межевой и Романовское - с 15 сентября.

Как сообщает минстрой региона, с 12 сентября отопительный сезон стартовал в Трехгорном, Пластовском районе. Об этом муниципалитеты проинформировали минстрой.

В Миассе с 12 сентября начали подключение социальных учреждений и с первого октября жилищный фонд.

В Снежинск отопительный сезон, по предварительным данным, планировали начать 14 сентября.

В Верхнем Уфалее тепло в дома начнёт поступать с 15 сентября. Эта процедура будет проходить поэтапно в течение нескольких дней.

В Ашинском городском поселении отопительный сезон начнется с 19 сентября 2022 года. Соответствующее постановление подписал глава района.

Учитывая температурный режим, губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании поручил организовать подключение к отоплению социально значимых объектов на территории Челябинской области.

По прогнозам синоптиков уже во вторник, 14 сентября, на Южный Урал придет «старое бабье лето», которое задержится в регионе на 7-10 дней.